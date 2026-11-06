Elizabeth Warren, Senato’da kripto düzenlemelerinde etkisini artıracak

ABD’de 2026 ara seçimlerini Demokratların kazanmasının ardından kripto para sektörü açısından daha zorlu bir düzenleme döneminin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. The Wall Street Journal’ın 5 Kasım tarihli haberine göre Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Senato’nun en etkili komitelerinden biri olan Bankacılık Komitesi’nin başına geçmeye hazırlanıyor.

Senato’da yetki alanı genişleyebilir

Bankacılık Komitesi başkanlığı, Warren’a soruşturma yürütme ve celp çıkarma konusunda daha geniş yetki sağlayacak. Bu durum, Kongre’deki denetimin sıkılaşmasına ve finansal düzenlemeler konusunda uzun süredir tartışma yaşayan kripto para şirketlerinin daha yoğun incelemeyle karşılaşmasına yol açabilir.

Elizabeth Warren, Massachusetts’i temsil eden Demokrat senatör olarak özellikle bankacılık, tüketici koruması ve finansal denetim başlıklarında öne çıkıyor. Komitenin başına geçmesi halinde hangi kripto düzenleme tekliflerinin ilerleyeceği ve hangi sektör yöneticilerinin Senato’da daha sert sorgulanacağı konusunda etkisi artacak.

Elizabeth Warren’ın Senato Bankacılık Komitesi’nin başına geçmesi, kripto para sektörü üzerindeki Kongre denetimini artırabilir ve sektör yanlısı yasa girişimlerinin önüne yeni engeller çıkarabilir.

Warren’ın kripto para sektörüne yaklaşımı

Warren, Washington’da kripto para sektörüne en eleştirel yaklaşan isimler arasında yer alıyor. Son yıllarda kripto varlıkları kara para aklama, fidye yazılımı, yaptırım ihlalleri ve diğer finansal suç riskleriyle ilişkilendiren açıklamalarıyla öne çıktı.

Mart 2023’te yeniden seçim kampanyası sırasında kullandığı “kripto karşıtı ordu” söylemi, sektör temsilcileri ve yatırımcılar arasında sert tepki toplamıştı. Warren, bu dönemde dijital varlık piyasasında daha güçlü kurallar ve daha sıkı gözetim gerektiğini savundu.

Warren, ABD’nin kripto piyasasını düzenlemesi gerektiğini savunurken, sektörün çıkarlarına hizmet ettiğini düşündüğü yasa tasarılarına karşı çıkıyor.

Yasa teklifleri üzerindeki etkisi artabilir

Warren, Cumhuriyetçilerin desteklediği Digital Asset Market Clarity Act girişimine de karşı çıktı. Tasarının tüketiciyi koruma ve finansal suçları önleme bakımından yeterli güvence sunmadığını savunan Warren, dijital varlık düzenlemelerinde daha sert bir çerçeve talep ediyor.

Eğer Warren Ocak 2027’de komite başkanlığını devralırsa, kripto para sektörünü ilgilendiren yasa tekliflerinin ilerleme şansı üzerinde daha belirleyici bir rol üstlenebilir. Bu tablo, sektörün Washington’daki lobi faaliyetlerini daha da yoğunlaştırmasına neden olabilir.

Aynı zamanda büyük finans kuruluşları, özel sermaye şirketleri ve Wall Street üzerindeki denetim çizgisiyle tanınan Warren’ın, dijital varlık şirketlerine yönelik incelemeleri de benzer bir sertlikte ele alması bekleniyor.