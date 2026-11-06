Binance, HYPE çekimlerini sekiz gündür yeniden açmadı

Binance, son güvenlik olayının ardından para çekme işlemlerini kademeli olarak yeniden devreye alırken Hyperliquid ekosisteminin tokeni HYPE son güncellemede de listede yer almadı. Böylece yatırımcılar, HYPE varlıklarını sekiz gündür platformdan çekemiyor.

Yeni açılış listesinde HYPE yer almadı

Borsa, 6 Kasım tarihli dokuzuncu kurtarma güncellemesinde yeni bir para çekme açılışı daha duyurdu. Buna göre 04.00 UTC itibarıyla çok sayıda kripto varlık için çekim işlemleri yeniden başlatıldı. Güncelleme; BNB Smart Chain, Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, Tron ve Sui dahil dokuz blokzincir ağındaki onlarca varlığı kapsıyor.

Ancak piyasa değeri bakımından en büyük 11. kripto varlık konumundaki HYPE, bu son toparlanma planına dahil edilmedi. Bu durum, özellikle tokenin güvenlik olayı sırasında kaybolmadığı ya da saldırganların eline geçmediği yönündeki değerlendirmeler nedeniyle yatırımcılardaki soru işaretlerini artırdı. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemleriyle öne çıkan bir ekosistem olarak biliniyor.

Blokzincir araştırmacısı MLM, X hesabında, “HYPE hariç her şey açılıyor, üstelik HYPE tarafında kayıp da yoktu” değerlendirmesinde bulundu.

Binance güvenlik ve hazırlık kontrollerini işaret etti

Binance, para çekme işlemlerinin tüm varlıklarda aynı anda değil, aşamalı biçimde yeniden açıldığını bildirdi. Borsa, her varlığın çekime açılmadan önce güvenlik ve operasyonel hazırlık kontrollerinden geçmesi gerektiğini kaydetti. Buna karşın HYPE için net bir tarih paylaşılmadı.

Platform ayrıca son haftalarda para çekme talebinin belirgin biçimde arttığını belirtti. Binance, bu yoğunluk nedeniyle daha önce açılan bazı çekim işlemlerinde de ek güvenlik incelemeleri, teknik sınırlamalar ve yüksek talebe bağlı gecikmeler yaşanabileceğini aktardı.

Binance, her varlığın yeniden açılmadan önce güvenlik ve hazır olma kontrollerinden geçirilmesi gerektiğini, bu yüzden sürecin kademeli ilerlediğini açıkladı.

Kullanıcı tepkileri sürüyor

HYPE yatırma işlemleri açık kalırken çekimlerin kapalı olması, özellikle varlıklarına erişmek isteyen kullanıcıların tepkisini büyüttü. X üzerinde çok sayıda kullanıcı, sekiz gündür süren kısıtlamanın belirsizliğinden şikayet etti.

Bazı kullanıcılar, en büyük arzın önemli bir bölümünün bir haftadan uzun süredir kilitli kalmasının piyasada baskı yaratabileceğini savundu. Öte yandan HYPE’ın 18,6 milyar dolarlık piyasa değeri, tek bir borsadaki aksamanın genel piyasa performansını tek başına belirlemesini zorlaştırıyor. Likidite sağlayıcıları ve farklı işlem kanalları, fiyat üzerindeki etkinin sınırlı kalmasına yardımcı olabilir.

Buna rağmen, yatırımcıların temel itirazı fiyat hareketinden çok erişim sorunu etrafında toplanıyor. HYPE varlıklarının güvenlik olayı kapsamında kaybedilmediği yönündeki görüşler sürerken, kullanıcılar çekimlerin ne zaman açılacağına dair daha net bir takvim bekliyor.