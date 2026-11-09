Hyperliquid’de Nvidia için 5,44 milyon dolarlık kısa pozisyon açıldı

Merkeziyetsiz türev platformu Hyperliquid‘de kimliği bilinmeyen bir büyük yatırımcı, Nvidia hissesi için 10 kat kaldıraçlı büyük bir kısa pozisyon açtı. Zincir üstü veri şirketi Lookonchain, işlemin 30 bin NVDA kontratını kapsadığını ve toplam büyüklüğünün yaklaşık 5,44 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Pozisyonun büyüklüğü

Verilere göre pozisyon, kontrat başına yaklaşık 181,33 dolardan açıldı. 10 kat kaldıraç kullanılan işlemde yatırımcının bu büyüklükte bir pozisyonu taşımak için yaklaşık 544 bin dolar başlangıç teminatı yatırması gerektiği hesaplanıyor.

Mini sözlük: Hyperliquid, kullanıcıların zincir üstünde kaldıraçlı türev işlemler yapabildiği merkeziyetsiz bir alım satım platformudur. Kısa pozisyon ise fiyatın düşeceği beklentisiyle açılan işlem türünü ifade eder.

Lookonchain, gizemli yatırımcının Hyperliquid üzerinde 30 bin NVDA kontratını kapsayan 10 kat kaldıraçlı kısa pozisyon açtığını bildirdi.

Tartışmaların zamanlaması

İşlemin zamanlaması, Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang hakkındaki iddiaların yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. New York Times, Huang’ın Çinli iş insanı Alice Huang ile ilişkisine dair iddiaları gündeme taşıdı. Gazete, ABD istihbaratının Alice Huang’ın Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı adına faaliyet göstermiş olabileceğine inandığını yazdı.

Aynı haberde, üst düzey Trump yönetimi yetkililerine iletildiği belirtilen gizli bir istihbarat notunda Pekin’in ABD yapay zeka teknolojilerine ilişkin bilgi toplamayı hedeflediğinin öne sürüldüğü aktarıldı. İddialar arasında, Nvidia’nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin’e satışına yönelik tutumunun etkilenmeye çalışıldığı görüşü de yer aldı.

Casusluk iddiaları kamuya açık alanda henüz kanıtlanmış değil.

Piyasa tepkisi

Nvidia bağlantılı menkul kıymetler, tartışmaların ardından ABD piyasaları açılmadan önce kayda değer kayıplar yaşadı. Şirket hissesi son beş işlem seansında yaklaşık %8,8 geriledi. Buna karşın cuma günkü işlemlerde %2,8 oranında toparlanma görüldü.

Dosyada adı geçen Megaspeed de ABD makamlarının radarına girdi. Singapur merkezli teknoloji şirketinin, ABD kısıtlamalarına tabi gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin’e yönelmiş olabileceğine ilişkin kuşkular nedeniyle inceleme altında bulunduğu öne sürüldü.

Nvidia, yapay zeka çipi pazarındaki ağırlığı nedeniyle küresel teknoloji sektöründe yakından izleniyor. Bu nedenle şirket yönetimine ilişkin iddialar, yalnızca hisse fiyatında değil, ilgili türev işlemlerde ve zincir üstü platformlardaki risk iştahında da hızlı yansımalar oluşturabiliyor.