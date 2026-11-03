HYPERLIQUID (HYPE)

CFTC hisse bazlı sürekli vadeli işlemlere izin verdi, HYPE yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CFTC hisse bazlı sürekli vadeli işlemlere izin verdi ve $HYPE yükseldi.
  • 📈 Karar, Hyperliquid altyapısının ABD’de düzenlenmiş platformlara açılabileceği beklentisini güçlendirdi.
  • 🧭 3 Kasım 2026 tarihli adım, denizaşırı kripto platformlarına kayan hacmi ABD’nin yasal alanına çekmeyi amaçladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun hisse bazlı sürekli vadeli işlem sözleşmelerine izin vermesinin ardından yükseldi. Karar, uzun süredir ağırlıkla merkeziyetsiz finans ekosistemlerinde gelişen bir ürünün ABD’de yasal zemine taşınması açısından önemli bir adım olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Yeni düzenleme ne getiriyor
2 Hyperliquid için neden önemli
3 ABD pazarı ile küresel yapı arasındaki fark
4 Piyasa tepkisi

Yeni düzenleme ne getiriyor

3 Kasım 2026 tarihli CFTC açıklamasına göre bireysel hisselere dayalı sürekli vadeli sözleşmeler, CFTC ile SEC’in ortak denetimi altında menkul kıymet vadeli işlemi statüsü kazandı. Bu yapı, çift lisanslı borsalarda işlem yapılmasının da önünü açıyor. Düzenleme, yeni bir yasa çıkarılmadan 2000 tarihli Emtia Vadeli İşlemlerin Modernizasyon Yasası çerçevesinde devreye alındı.

ABD’li düzenleyiciler, bugüne kadar denizaşırı kripto platformlarına kayan milyarlarca dolarlık işlem hacmini ülkenin yasal çerçevesi içine geri çekmeyi hedefliyor.

Bu değişim, DeFi içinde doğup büyüyen bir ürünün kurumsal finans tarafından da kullanılabilmesine imkan tanıyabilir. Hyperliquid tarafında fiyat hareketini tetikleyen unsurun da bu beklenti olduğu görülüyor.

Hyperliquid için neden önemli

Hyperliquid, HIP 3 çerçevesi üzerinden hisse bazlı sürekli vadeli işlemlerde zincir üstü pazarda güçlü bir konumda bulunuyor. Özellikle Apple, Nvidia ve Tesla bağlantılı sürekli vadeli ürünlerde günlük işlem hacminin yüz milyonlarca dolara ulaştığı aktarıldı. Bu nedenle yeni sınıflandırma, platformun mevcut teknik yapısıyla büyük ölçüde örtüşüyor.

Mini sözlük: HIP 3, Hyperliquid ekosisteminde yeni işlem ürünlerinin ve pazar yapılarının kurulmasına imkan veren çerçeveyi ifade ediyor. Sürekli vadeli işlem ise klasik vade sonu bulunmayan, fiyatı spot piyasaya yakın tutmak için fonlama mekanizması kullanan türev ürün türü olarak biliniyor.

Karar, New York Borsası’nın sahibi olan ICE için de yeni bir hukuki alan açtı. Daha önce trade[XYZ] platformuna yatırım yapan ICE, böylece Hyperliquid teknolojisini kullanan düzenlenmiş bir ABD platformu geliştirebilir. Kraken’in ana şirketi Payward ise Bitnomial üzerinden benzer bir ürünü piyasaya sürme sürecini hızlandırıyor.

Bu adım, Hyperliquid’i denizaşırı bir deney olmanın ötesine taşıyarak ABD finans piyasası için teknoloji sağlayıcısı konumuna yaklaştırdı.

ABD pazarı ile küresel yapı arasındaki fark

Buna karşın Hyperliquid, ABD’deki kullanıcılar için sıkı coğrafi engeli koruyor. Platform küresel pazarda zincir üstü likidite, günün her saati işlem imkanı ve daha esnek teminat koşullarıyla faaliyet göstermeyi sürdürüyor. ABD’de lisanslı yerel platformlar ise ilk aşamada Wall Street işlem saatleri ve SEC kaynaklı kaldıraç sınırlamalarıyla karşılaşabilir.

Bu tablo, Hyperliquid’in doğrudan ABD’li son kullanıcıya açılmasından çok, altyapısını düzenlenmiş ortaklar üzerinden gelir üreten bir modele dönüştürebileceğine işaret ediyor. Özellikle düzenlenmiş platformlarda gerçekleşecek işlemlerden doğabilecek ücret fırsatları, piyasanın yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor.

Piyasa tepkisi

Kararın ardından piyasa HYPE fiyatına hızlı tepki verdi. TradingView verilerine göre HYPE/USD paritesi açıklamanın yayımlandığı 14.02 UTC sonrasında sert yükseldi. Varlık, 84.9 ile 85.30 dolar aralığını aşarak 87.40 doların üzerine çıktı. Daha sonra 86.83 dolar civarında dengelenen HYPE, yüzde 2’nin üzerinde artıda kaldı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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