Zcash vadeli işlemlerinde çıkışlar arttı, uzun pozisyonlar tasfiye oldu

Zcash’te vadeli işlem göstergeleri son 24 saatte zayıflayan risk iştahına işaret etti. Açık pozisyon büyüklüğü yüzde 3,35 gerileyerek 2,44 milyar dolara indi. Kümülatif Hacim Deltası da büyük kripto paralar arasında en negatif seviyede kaldı. Bu görünüm, piyasa emirleriyle gerçekleşen satışların alımları aştığını gösterdi.

Vadeli piyasalarda satış baskısı öne çıktı

Fonlama oranının pozitif kalması, uzun pozisyon taşıyan yatırımcıların kısa pozisyon sahiplerine ödeme yaptığını ortaya koydu. Buna karşın vadeli işlem akışında son 24 saatte yüzde 859,86 oranında düşüş görüldü. Çıkışların girişleri aşması, yatırımcıların ZEC tarafındaki konumlarını yeniden değerlendirdiğine işaret etti.

CoinGlass verilerine göre aynı dönemde vadeli işlem çıkışları 1,96 milyar dolara ulaştı. Girişler ise 1,87 milyar dolar düzeyinde kaldı. Bu tablo, kaldıraçlı uzun pozisyonlarda görülen çözülmeyle birlikte piyasanın daha temkinli bir çizgiye kaydığını gösterdi.

Zcash’te son 24 saatte vadeli işlem çıkışlarının girişleri aşması ve Kümülatif Hacim Deltası’nın belirgin biçimde negatife dönmesi, satış ağırlıklı işlemlerin piyasada baskın hale geldiğini ortaya koydu.

Tasfiye verileri de bu hareketi destekledi. Son 24 saatte toplam tasfiye tutarı 15,76 milyon dolar oldu. Bunun 12,96 milyon dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan, 2,81 milyon dolarlık kısmı ise kısa pozisyonlardan geldi. Veriler, düşüşün en çok yükseliş yönünde kaldıraç kullanan yatırımcıları etkilediğini gösterdi.

Binance Zcash çekimlerini yeniden açtı

Ayrı bir gelişme olarak Binance, müşteri varlıklarını etkileyen saldırının ardından bazı ağlarda para çekme işlemlerini yeniden başlattı. Bu kapsamda Zcash ve ZEC ağı için çekimlerin tekrar açıldığı duyuruldu. Binance, küresel ölçekte en yüksek işlem hacmine sahip kripto para borsaları arasında yer alıyor.

Binance, yaşanan güvenlik olayının ardından Zcash ağı dahil bazı kripto ağlarında para çekme işlemlerini yeniden etkinleştirdi.

NU7 güncellemesi daha hızlı blok süresi getiriyor

Zcash ağındaki NU7 güncellemesi, blok üretim süresini 75 saniyeden 25 saniyeye indirmeyi hedefliyor. Güncelleme ayrıca her işlem ücretinin bir bölümünü gelecekteki blok ödüllerine yönlendiren bir ağ sürdürülebilirlik mekanizması ve cüzdanları spam işlemlerine karşı korumaya dönük yeni korumalar içeriyor. Ana ağ aktivasyonunun 3.543.405 numaralı blokta, yaklaşık 5 Kasım tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Mini sözlük: Orchard, Ironwood, Sapling ve Sprout, Zcash ağında farklı dönemlerde kullanılan korumalı işlem yapılarıdır. NU7 ile özellikle Orchard tarafında blok başına sınırlar güncellenirken hafif cüzdanlara yöneltilebilecek spam yükünün azaltılması amaçlanıyor.

NU7 kapsamında Orchard, Ironwood ve Sapling etkinliklerine blok başına sınır getirilecek, yeni Sprout JoinSplit işlemleri ise eklenmeyecek. ZIP 218’de belirtilen çerçeveye göre bu değişikliklerin Orchard işlem kapasitesini saniyede 2,9 işlemden 6,6 işleme çıkarması bekleniyor. En kötü senaryoda spam kaynaklı senkronizasyon bant genişliği yükünün de yaklaşık yüzde 37 azalacağı hesaplanıyor.