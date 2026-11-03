Ekonomi

ABD-İran hattında kritik adım: Washington mutabakat taslağını onayladı

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD-İran görüşmelerinde geçici anlaşma gündemde, brent petrol 102 dolara döndü
  • 🤝 Washington, İran’la geçici anlaşmaya yönelik taslağı onayladı.
  • 🌐 Suudi Arabistan ve BAE de taslağa onay verdi.
  • 📊 Brent 102, ons altın 3.968, Bitcoin 77.400 dolardan işlem görüyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

ABD ve İran, geçici bir anlaşmaya yönelik görüşmelerde İran’ın nükleer programı ve dondurulan varlıkları konusunda karşılıklı taviz verdi. El Araby el Cedid’in müzakerelere yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Washington, mutabakat zaptı taslağını onayladı. Görüşmeler, ilk adımın ne olacağı ve geçici anlaşmanın nasıl duyurulacağı üzerinde yoğunlaşıyor.

İçindekiler
1 Geçici anlaşmanın nasıl duyurulacağı görüşülüyor
2 Trump İran’a yönelik saldırının başarılı olduğunu söyledi

Geçici anlaşmanın nasıl duyurulacağı görüşülüyor

El Araby’ye konuşan kaynaklara göre duyurunun iki tarafça eş zamanlı ve aşamalı olarak yapılması öngörülüyor. Geçici anlaşmanın açıklanmasının ardından Washington ve Tahran’ın müzakere masasına dönmesi planlanıyor.

El Cezire’ye konuşan arabuluculuk ekibine yakın bir kaynak, arabulucuların Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne taslağın şartlarını aktardığını ve iki ülkenin de taslağı onayladığını bildirdi.

Trump İran’a yönelik saldırının başarılı olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da Fox Haberleri’e verdiği röportajda ABD’nin bir önceki gece İran’a yönelik başarılı bir saldırı düzenlediğini söyledi. Çok sayıda can kaybına yol açmak istemediğini belirten Trump, gerekli görmesi halinde bunu göze alacağını ifade etti. Trump, ara seçimlerin ardından İran’a karşı nasıl bir yol izleneceğine ilişkin ise bekleyip görmek gerektiğini söyledi.

Gün içinde yüzde 3 düşüşle varil başına 100,43 dolara kadar gerileyen Brent petrol, daha sonra 102 dolara toparlandı. Altının onsu 3.968 dolardan, Bitcoin ise 77.400 dolardan işlem görüyor.

Trump, ABD’nin bazı mühimmat stoklarının azaldığını da dile getirdi. Fed’in faiz indirmesi halinde ülkenin denk bütçeye ulaşabileceğini savundu. Trump daha önce İsrail’e yönelik 4 milyar dolarlık yardımın askıya alındığını açıklamıştı.

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna, Rusya ve ABD’nin 10–11 Kasım’da Abu Dabi’de bir araya geleceğini doğruladı.

Washington’un taslağı onaylamasının ardından sıradaki somut adım, iki tarafın ortak bir duyuru takvimi üzerinde uzlaşması. Nükleer program ve dondurulan varlıklara ilişkin tavizlerin kapsamı, müzakerelerin hangi şartlarda yeniden başlayacağını gösterecek.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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