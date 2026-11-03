Ethereum (ETH)

Binance saldırısı sonrası Ethereum arzı borsalarda hızla geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance saldırısının ardından borsalardaki Ethereum arzı %3,56’dan %3,20’ye geriledi.
  • 📉 28 Ekim ile 2 Kasım arasında büyük borsa adreslerinden yaklaşık 297.000 ETH çıktı ve $ETH’de likidite inceldi.
  • 🧭 TRM Labs, 29 Ekim’de Binance sıcak cüzdanından yaklaşık 200.630 ETH çekildiğini açıkladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Ethereum’un borsalarda tutulan arzı, 29 Ekim’de Binance’te yaşanan saldırının ardından belirgin biçimde azaldı. Zincir üstü veriler, ilk bakışta panik kaynaklı bir çıkış izlenimi verse de hareketin daha çok piyasa likiditesindeki daralmayla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Borsalardaki ETH payı iki aşamada düştü
2 Likidite zayıflaması öne çıktı
3 Fiyat görünümünde zayıflık sürüyor

Borsalardaki ETH payı iki aşamada düştü

28 Ekim ile 2 Kasım arasında borsalarda tutulan Ethereum miktarının toplam arz içindeki payı %3,56’dan %3,20’ye indi. Böylece altı günlük dönemde 0,36 puanlık düşüş kaydedildi. Bu gerilemenin yarıdan biraz fazlası, Binance saldırısının duyurulduğu 29 Ekim günü gerçekleşti.

TRM Labs, saldırganların Binance’in sıcak cüzdanından yaklaşık 200.630 ETH çektiğini açıkladı. TRM Labs, blokzincir işlemlerini izleyen ve dijital varlık hareketlerini inceleyen bir analiz şirketi olarak biliniyor.

TRM Labs, saldırganların Binance’in sıcak cüzdanından yaklaşık 200.630 ETH çektiğini açıkladı.

Buna karşın, en büyük borsa adreslerindeki ETH bakiyesi 29 Ekim’de hemen gerilemedi. Aksine bu adreslerde yaklaşık 39.000 ETH artış görüldü. Asıl sert düşüş ise para çekme işlemleri yeniden açıldıktan sonra geldi. 1 ve 2 Kasım’da söz konusu adreslerden toplam yaklaşık 313.000 ETH çıktı.

Likidite zayıflaması öne çıktı

Büyük borsa adresleri 28 Ekim ile 2 Kasım arasında yaklaşık 297.000 ETH kaybetti. Bu da %5,4’lük bir düşüşe karşılık geliyor. Veriler, hareketin yalnızca kısa süreli bir korku dalgasından ibaret olmayabileceğini, piyasadaki işlem likiditesinin inceldiğini düşündürüyor.

Öte yandan borsa bakiyelerindeki azalma, tek başına yatırımcıların birikime yöneldiğini göstermiyor. Bu varlıklar soğuk cüzdanlara taşınmış, farklı cüzdanlar arasında dağıtılmış ya da başka platformlara gönderilmiş olabilir. Sadece borsa adreslerine bakılarak fonların nihai varış noktası kesin biçimde anlaşılamıyor.

Borsalardaki ETH azalması, doğrulanmış bir arz şokundan çok likidite kaymasına işaret ediyor.

Fiyat görünümünde zayıflık sürüyor

Ethereum fiyatı ise bu süreçte zayıf görünümünü korudu. ETH, günlük grafikte 2.264 dolar civarında işlem görüyor ve ekim sonunda görülen yaklaşık 2.800 dolarlık zirvenin altında kalıyor. Fiyatın çeşitli hareketli ortalamaların altına sarkması, satış baskısının sürdüğünü gösteriyor.

2.300 ile 2.400 dolar aralığı kısa vadede önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin üzerine kalıcı dönüş, piyasa algısında toparlanmaya işaret edebilir. Buna karşılık 2.200 dolar çevresi korunamazsa aşağı yönlü baskının derinleşmesi ihtimali masada kalacak.

Mevcut tabloda asıl soru, eksilen ETH’nin gerçekten alım satım dolaşımından çıkıp çıkmadığı. Piyasa akışları sakinleşmeden, borsalardaki arz düşüşünü tek başına olumlu bir sinyal olarak değerlendirmek için erken görülüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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