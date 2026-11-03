David Schwartz, Ripple yönetim kurulundaki görevini sürdürdüğünü açıkladı

Ripple’ın üst düzey isimlerinden David Schwartz, şirketten emekli olduğunu ancak Ripple ile bağının tamamen kopmadığını açıkladı. X üzerinde yürütülen bir tartışmada konuşan Schwartz, artık Ripple’da günlük görev üstlenmediğini, buna karşın yönetim kurulunda yer almaya devam ettiğini ve CTO Emeritus unvanını taşıdığını söyledi.

Görev tanımına açıklık getirdi

Tartışma, bir kullanıcının Schwartz’a Ripple’da hala icracı olmayan yönetici olarak görev yapıp yapmadığını sormasıyla başladı. Schwartz bu soruya, şirket için artık çalışmadığını ve emekli olduğunu belirterek yanıt verdi. Ardından mevcut konumunu daha net tarif ederek Ripple Yönetim Kurulu üyesi olduğunu ve CTO Emeritus olarak görevini sürdürdüğünü ifade etti.

David Schwartz, Ripple’da aktif çalışan statüsünde bulunmadığını, buna rağmen yönetim kurulunda yer aldığını ve CTO Emeritus unvanını koruduğunu belirtti.

Schwartz ayrıca eski ekibiyle bağını da koruyor. Ayda iki kez eski çalışma grubuyla bir araya geldiğini söyleyen Schwartz, zaman zaman belirli bir programa bağlı olmadan Ripple ofislerine uğradığını, bu ziyaretleri de eski çalışma arkadaşlarıyla görüşmek için yaptığını aktardı.

David Schwartz, XRP Ledger’ın ilk mimarları arasında yer alan en tanınmış isimlerden biri. Ripple’da 2011 yılından itibaren baş kriptograf olarak görev yaptıktan sonra Temmuz 2018’de teknoloji direktörü olmuştu. Aralık 2025 sonunda ise günlük operasyonel CTO görevinden ayrılarak CTO Emeritus pozisyonuna geçti ve şirketin yönetim kuruluna katıldı.

XRP Ledger ile ilişkisini sürdürüyor

Schwartz, Ripple’daki tam zamanlı sorumluluklarından çekilmiş olsa da XRP topluluğundan uzaklaşmadığını da vurguladı. Kendi XRP düğümü üzerinden XRP Ledger’a katılmayı sürdürdüğünü, bu düğümün aylardır çalıştığını, ürettiği verileri yayımladığını ve Ripple’ın odaklandığı alanların dışında XRP için farklı kullanım senaryolarını araştırdığını söyledi.

Mini sözlük: XRP düğümü, XRP Ledger ağına bağlı çalışan ve işlemleri doğrulama ile ağ verisini iletme işlevi gören yazılım altyapısıdır. CTO Emeritus ise günlük yönetim sorumluluğunu bırakmış, ancak kurumsal hafıza ve stratejik katkı sunmayı sürdüren eski üst düzey teknoloji yöneticisi için kullanılan bir unvandır.

Schwartz, XRP Ledger içindeki çalışmalarını kendi düğümü üzerinden sürdürdüğünü, veri paylaşmaya devam ettiğini ve XRP için yeni kullanım alanlarını araştırdığını aktardı.

Ripple dışındaki rolü de netleşti

Schwartz’ın adı kısa süre önce Ripple destekli XRP hazine şirketi Evernorth ile de anılmıştı. Evernorth’un kamuoyuna açıklanmasının ardından Schwartz, bu şirkette stratejik danışman olarak görev alacağını duyurmuştu. Böylece Ripple’dan emekli olmasına rağmen sektördeki etkisini farklı görevlerle sürdürdüğü görülüyor.

XRPL’nin geleceğine ilişkin çalışmalara katıldı

Schwartz, ekim ayı sonunda düzenlenen Swell etkinliğinde de kamuoyu önünde yer aldı. RippleX Mühendislik Başkanı Ayo Akinyele ile birlikte sahneye çıkan Schwartz, XRP Ledger’ın bundan sonraki aşamasını ele alan bir oturuma katıldı. Görüşmede defter yapısının gelişimini şekillendiren teknolojiler, bu teknolojilerin beraberinde getirdiği tercihler ve yeni nesil finansal uygulamalarla zincir üstü kullanım alanlarını desteklemek için gereken unsurlar masaya yatırıldı.

Bu açıklamalar, Schwartz’ın Ripple’daki günlük görevinden ayrılmış olsa da hem şirketle hem de XRP Ledger ekosistemiyle ilişkisini sürdürdüğünü ortaya koydu. Yönetim kurulu üyeliği, teknik topluluğa katılımı ve danışmanlık rolleri, emeklilik sonrası dönemde de etkisinin devam ettiğine işaret ediyor.