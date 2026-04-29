XRP işlem hacmi 1 günde 7 kat arttı yeni kırılım beklentisi yükseldi

Kripto piyasasında son günlerde dikkat çeken hareketlilik XRP’de yoğunlaşıyor. Bitrue borsasından alınan verilere göre XRP, yalnızca bir gün içinde işlem hacmini yedi katına çıkardı. Bu hızlı artış yatırımcıların ilgisinin kayda değer oranda yükseldiğine işaret etti.

Alım iştahı artarken satıcı baskısı azaldı

Hacimdeki bu sert tırmanış, sadece rakamlarla sınırlı kalmadı. Alım emirlerinde ciddi bir artış yaşanırken, satış tarafındaki baskı ise belirgin şekilde azaldı. Bu tablo, piyasada yönün yukarı olabileceği ve yatırımcıların XRP’yi uzun vadede portföylerine eklemeye daha istekli olduğu şeklinde yorumlanıyor.

XRP piyasasında son 24 saatte görülen talep artışının, alıcıların daha baskın gelmesiyle dengeleri değiştirdiği aktarılıyor.

Kripto piyasasında genellikle alım ve satım dengesindeki böyle bir değişim, olumlu beklentilerin kuvvetlendiği ve yeni bir yükseliş dalgası için zemin hazırlandığı anlamına gelebilir. Piyasa oyuncuları, bu tip işlemlerde güvenin arttığı dönemlerde fiyatlarda ani hareketler görebiliyor.

Küresel regülasyon adımları ve 2026 beklentisi

Analistlere göre bu hareketliliğin arkasındaki temel etkenlerden biri, XRP’nin önümüzdeki yıllarda finansal dünyada daha geniş kullanımına yönelik beklentiler. Uzun süreli hukuki belirsizliklerin ardından dünya genelinde düzenleyici çerçevelerin netleşmeye başlaması, özellikle kurumsal yatırımcıları cesaretlendiriyor. 2026 yılı bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor; birçok XRP yatırımcısı, bu yılın ekosistem için gerçek anlamda bir sıçrama yaratabileceğini düşünüyor.

Ripple Labs’ın ekosistem hamleleri

ABD merkezli teknoloji şirketi Ripple Labs, XRP ve blokzincir ekosisteminin arkasındaki en büyük aktörlerden biri olarak biliniyor. Şirketin son dönemde duyurduğu XRPL Lending Protocol (XLS-66) gibi projeler, XRP Ledger üzerinden merkeziyetsiz finans uygulamalarının gelişmesini amaçlıyor. Yine Ripple’ın FinTech Builder Programı ile yazılımcı ve girişimcileri ekosisteme çekmeye çalışması, RLUSD adlı stabilcoin’in Japonya gibi yeni pazarlarda devreye girmesiyle, XRP’nin bir dijital varlıktan daha fazlasına dönüşmeye başladığı görülüyor.

Kurumsal tarafta ise olası ETF girişleri ve modernleştirilen ödeme çözümleriyle bağlantılı yeni projeler, XRP’nin geleneksel finans ile blokzincir dünyası arasında önemli bir köprü olabileceğini gösteriyor.

Açıklanan rakamlara bakıldığında da yükselişin temeli güçleniyor: XRP sahiplerinin sayısı 7,8 milyona ulaştı ve haftalık yaklaşık 25 milyon dolarlık yeni girdi sağlandı. Bu veriler, piyasaya halen dışarıdan güçlü bir para akışı olduğunu ortaya koyuyor.

XRP’de işlem hacminin ve talebin artışı, ağın potansiyel büyümesine yönelik beklentileri de yeniden gündeme getirdi.

Artan talep, ekosisteme sağlanan yeni olanaklar ve piyasadaki yapısal gelişmelerin devam etmesi halinde, Ripple’ın desteklediği kripto parada sessizliğin uzun süre bozulmayabileceği düşünülüyor.