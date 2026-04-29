XRP ETF’lerinde net girişler 1,1 milyar dolara ulaştı

XRP odaklı borsa yatırım fonları (ETF) yatırımcılar arasında yeniden ivme kazandı. Son haftaya ait veriler, XRP ETF’lerine yönelik kurumsal talebin güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. Özellikle spot ETF’lere düzenli girişlerin sürmesi, XRP’ye duyulan ilginin azalmadığını ortaya koydu.

Kurumsal için istikrarlı talep

Piyasadaki verileri takip eden X Finance Bull, XRP spot ETF’lerinin bir haftada toplam 15,74 milyon dolar net giriş kaydettiğini açıkladı. Bu girişlerle birlikte toplam net varlıklar 1,10 milyar dolara yükseldi. Her ne kadar tutar ilk bakışta mütevazı gibi görünse de, önemli olan nokta haftalardır istikrarlı bir şekilde girişlerin devam ediyor olması. CryptoAppsy verilerine göre, XRP ETF’lerindeki toplam net varlık miktarı 1,10 milyar dolara ulaştı.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, nisan ayının şu ana kadar 81,63 milyon dolar net giriş ile son dönemin en güçlü ayı olduğu görülüyor. Mart ayında 31,16 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, nisan ayındaki toparlanma XRP ETF’lerine yönelik ilgide önemli bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor.

Nisan ayı, aralık 2025’ten bu yana XRP ETF’lerinde en yüksek aylık net girişin gerçekleştiği dönem olarak öne çıktı. Bu eğilim, işlem hacmindeki değişime değil, daha çok uzun vadeli pozisyon alan kurumsal yatırımcıların düzenli alımlarına işaret ediyor.

Bitwise ETF’lerinde öne çıkan hareket

XRP ETF piyasasında önde gelen bir oyuncu olan Bitwise, tek bir günde 6,44 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu rakam diğer bazı fonlarla kıyaslandığında düşük gibi görünse de, Bitwise’ın genel tabloda giderek daha aktif bir konuma geldiğini vurguluyor. Şirketin ETF’lerine devamlı girişler olması, özellikle dalgalı dönemlerde portföy varlıklarının güçlenmesine katkı sağlıyor.

Ayın başlarında ise XRP ETF’lerindeki toplam varlıklar 1,08 milyar dolar seviyesini aşmıştı. Bu seviye, piyasadaki hareketliliğin kısa vadeli olmadığını, fonlara gelen sermayenin genellikle burada kaldığını gösteriyor.

Düzenli girişlerin anlamı ne?

XRP ETF’lerindeki son veriler, piyasada ani sıçramalardan ziyade kademeli bir birikim sürecinin yaşandığını gösteriyor. Son haftalardaki istikrarlı girişler, spot piyasada ani fiyat artışları yaratmasa da, özellikle düzenlemelere uygun yatırım kanallarının tercih edildiğini ortaya koyuyor.

Yatırımcılar, XRP’yi eskisine kıyasla daha çok ETF’ler aracılığıyla satın alıyor. Bu yapı, hem riskin dağıtılmasını sağlıyor hem de düzenleyici otoriteler nezdinde şeffaflık sunuyor. Toplam girişlerin belirgin ölçüde artması, bu alana yönelik uzun vadeli güvenin işareti olarak yorumlanıyor.

Kısa vadede fiyat üzerinde doğrudan etkisi net şekilde görülmese de, uzun vadede XRP ETF’lerine yönelen istikrarlı talep, sektörün kurumsal yatırımcılar nezdinde kalıcı bir ilgiyle karşılandığına işaret ediyor.