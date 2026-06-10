İngiltere’de kripto transferlerinin %40’ı takılıyor! Bankalar neyi amaçlıyor?

Coinbase destekli savunuculuk grubu Stand With Crypto UK, 286 bin üyesine bankalara resmi şikayet başvurusunda bulunmaları çağrısı yaptı. Gerekçe, İngiltere’de bankaların kripto para borsalarına yönelik ödemeleri geniş kapsamlı biçimde engellemesi ya da geciktirmesi oldu. Kampanya, kullanıcıların yasal kripto işlemlerine erişiminin bankalar tarafından sınırlandığı görüşüne dayanıyor.

Bankalara toplu şikayet çağrısı

İngiltere’de kripto varlık bulundurmak yasal olsa da bankalar, dolandırıcılık ve finansal suç risklerini öne sürerek bu alandaki transferlere sınırlama getirdiklerini savunuyor. Buna karşı çıkan çevreler ise uygulamaların belirli risk profillerine göre değil, tüm müşterilere aynı şekilde uygulandığını ve bu nedenle fiili bir toplu engelleme niteliği taşıdığını belirtiyor.

İngiltere Kripto Varlık İş Konseyi’nin verilerine göre, ülkedeki yurt içi kripto işlemlerinin yaklaşık %40’ı şu anda bankalar tarafından ya engelleniyor ya da geciktiriliyor. Ayrıca kripto varlık sahibi İngiliz yetişkinlerin oranı son dört yılda iki katına çıkarak %8’e yükseldi.

İngiltere hükümetinin yaklaşımına göre, lisanslı kripto şirketlerinin yalnızca faaliyet gösterdikleri sektör nedeniyle hesap ya da işlem kısıtlamalarıyla karşılaşması beklenmiyor.

Stand With Crypto UK tarafından yürütülen “Your Money. Your Choice” kampanyası, müşterileri bankalardan resmi yanıt talep etmeye yönlendiriyor. Grup, ana akım bankaların büyük bölümünün, Finansal Davranış Otoritesi tarafından yetkilendirilmiş platformlara dahi transfer yasağı veya limit uyguladığını öne sürüyor.

Mini sözlük: Finansal Davranış Otoritesi, İngiltere’de finans piyasalarını denetleyen düzenleyici kurumdur. Kripto şirketleri bu kurum nezdinde belirli kara para aklama kurallarına uyum çerçevesinde kayıt veya yetki sürecine tabi tutulur.

Raporlar ve banka uygulamaları

Ödeme Hizmetleri Düzenlemeleri 2017 kapsamında, hesap koşullarını karşılayan ödemelerin bankalar tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Buna karşın Ocak 2026’da yayımlanan Locked Out raporuna göre, her 10 kripto platformundan 8’i son 12 ayda reddedilen banka transferlerinin arttığını bildirdi. Bir borsa ise tek bir yılda müşterilere ait 1 milyon sterline kadar işlemin bankalar tarafından geri çevrildiğini aktardı.

Kampanyada paylaşılan bilgilere göre Chase UK, Starling, TSB, Virgin Money ve Metro Bank, kripto borsalarına yönelik havale ve kart ödemelerini tamamen durdurmuş durumda. Barclays, HSBC, Nationwide ve Monzo ise transferlere izin veriyor ancak gönderilebilecek tutarlara sıkı sınırlar koyuyor.

ABD’deki tartışmayla benzerlikler

İngiltere’deki bu gerilim, ABD’de tartışma yaratan Operation Choke Point 2.0 süreciyle karşılaştırılıyor. Ancak iki dosya arasında önemli bir fark bulunuyor. ABD’de kripto savunucuları, Joe Biden döneminde federal bankacılık düzenleyicilerinin bankalara gayriresmi baskı kurarak dijital varlık şirketlerinden uzak durmalarını istediğini öne sürmüştü.

Şubat 2025’te ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde düzenlenen oturumda alt komite başkanı Dan Meuser, FDIC’nin bankalara karşı resmi denetim adımları tehdidiyle dijital varlık şirketleri, çalışanları ve müşterilerine hizmet verilmesini engellemeye çalıştığını söyledi. İngiltere’de ise benzer baskının düzenleyicilerden değil, doğrudan bankalardan geldiği iddia ediliyor.

Coinbase Avrupa politika başkanı Katie Harries, bankaların tutumunun hükümetin İngiltere’yi küresel bir dijital varlık merkezi yapma hedefiyle çeliştiğini ifade etti. Harries, perakende yatırımcı katılımı olmadan bu vizyonun ilerlemeyeceğini, bankaların ise itibari paradan kriptoya geçişteki temel kanalı daralttığını savundu.

Savunuculuk grupları ayrıca bazı bankaların kendi içlerinde dijital varlık ekipleri kurduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle bireysel müşterilere getirilen kısıtlamaların güvenlik amacı mı taşıdığı, yoksa rakip hizmetleri zayıflatmaya dönük rekabet karşıtı bir yaklaşım mı olduğu sorusu gündemde kalmayı sürdürüyor.