Fold 45 milyon dolarlık Bitcoin satışı yaptı! Şirket şimdi hangi adımlara odaklanacak?

Nasdaq’ta işlem gören Bitcoin finansal hizmetler şirketi Fold Holdings, bilançosunu yeniden yapılandırmak ve büyüme planlarını finanse etmek amacıyla yaklaşık 45 milyon dolarlık Bitcoin sattığını duyurdu. Şirket, satışların Bitcoin başına ortalama 71.000 dolar seviyesinden gerçekleştiğini açıkladı.

Borç yükü bilançodan çıkarıldı

Satıştan elde edilen kaynağın 20 milyon dolarlık bölümü, Bitcoin teminatlı borçların tamamen kapatılmasında kullanıldı. Kalan 25 milyon dolar ise yeni ürünler, kredi kartı programının büyütülmesi ve finansman ortaklıkları için ayrıldı. Fold, bu adımla birlikte tüm teminatlı yükümlülüklerini sonlandırmış oldu.

Fold, bireysel ve kurumsal kullanıcılara Bitcoin odaklı finansal ürünler sunan bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Yönetim, borçların kapatılmasıyla birlikte aylık nakit faiz giderlerinin de hemen ortadan kalkacağını, bunun da Haziran 2026 itibarıyla nakit akışını destekleyeceğini belirtti.

Mini sözlük: Döner kredi limiti, şirketlerin ihtiyaç duydukça kullanabildiği ve geri ödedikçe yeniden açılan esnek bir finansman hattıdır. Bitcoin teminatlı borç ise kredi için teminat olarak Bitcoin gösterilen borç yapısını ifade eder; sert fiyat düşüşlerinde ek risk oluşturabilir.

Şirket, satış sonrasında da bilançoda kayda değer miktarda Bitcoin tutmaya devam ettiğini bildirdi. Ayrıca gelecekte ihtiyaç olması halinde mevcut döner kredi limitine erişimin sürdüğü aktarıldı. Yönetim, piyasa koşulları uygun olduğunda ek Bitcoin varlıklarının da nakde çevrilebileceğini ifade etti.

Üst yönetim, şirketin yakın vadeli büyüme için uygun bir konumda bulunduğunu ve bu geleceğe yatırım yapmanın gerekli olduğunu vurguladı. Açıklamada, finansman riskinin azaltıldığı, bilançonun güçlendirildiği ve kısa vadeli piyasa oynaklığının yol haritasının uygulanmasını engellemesinin önüne geçildiği belirtildi.

Büyüme planlarında kredi kartı öne çıktı

Fold, 25 milyon dolarlık nakit kaynağın ağırlıklı olarak Bitcoin kredi kartı işinin ölçeklenmesine yönlendirileceğini açıkladı. Şirket, daha güçlü likidite yapısının ilerleyen dönemde daha geniş bir kart kullanıcısı tabanını desteklemesini bekliyor.

Yönetim ayrıca kredi programını genişletmek için yeni finansman ilişkileri kurmayı hedefliyor. Fold’a göre kredi kartı tarafı, şirketin uzun vadeli büyüme fırsatları içinde en dikkat çeken alanlardan biri konumunda bulunuyor.

Yeni ürün takvimi izleniyor

Şirketin açıklamasına göre son dönemde kullanıma sunulan Bitcoin kredi kartı, Bitcoin hediye kartları ve Fold Business çözümleri mevcut ürün hattının temel parçaları arasında yer alıyor. Fold, önümüzdeki aylarda ek ürün lansmanları yapmayı da planlıyor.

Yönetim, yeni ürünlerin devreye alınması ve finansman ortaklıklarının genişlemesiyle birlikte yıl boyunca nakit akışında ilave iyileşme bekliyor. Şirket, borç yükünün kaldırılması sonrası faaliyetlerini daha istikrarlı bir zeminde sürdürmeyi hedefliyor.