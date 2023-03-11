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20 Yıllık Deneyim Konuştu! Bitcoin’de Son Düşüşü Bilen Analist Son Noktayı Koydu! Bitcoin’de Yolculuk Buraya!

Dünyaca ünlü uzman analist Bitcoin için yeni tahminlerde bulundu. Hedef noktalarını belirten uzman, yatırımcıda soru işaretleri yarattı.
01:00
11 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin Cuma günü son üç haftanın en düşük seviyesine gerileyerek 3 Mart’tan bu yana 22.500 ila 22.200 dolar arasında dalgalanan sıkı fiyat baskısından çıktı ve bir anda çakıldı.

Fiyat Neden Düştü?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Salı günü yaptığı açıklamada enflasyonun düşmekle birlikte hala Fed’in %2’lik hedefine yakın olmadığını belirtmesinin ardından geldi. Yatırımcılar Powell’ın yorumlarını, bankanın beklenenden daha agresif para politikaları uygulamaya devam edeceği şeklinde yorumladı.

Enflasyon son aylarda ılımlı bir seyir izlese de, enflasyonu %2’ye geri getirme sürecinin önünde uzun bir yol var ve muhtemelen inişli çıkışlı olacak. Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi ve bu da nihai faiz oranı seviyesinin daha önce tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor.

Yorumlar, piyasa değerine göre en yüksek kripto para biriminin bugün Asya seansı sırasında %12’nin biraz üzerinde düşerek 19.628 dolara gerilediğini ve yazım saatine göre 19.940 dolar civarına toparlandığını gösterdi. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum da %1’den biraz daha az düşerek 1.540 dolara geriledi.

Soloway’den Düşüş Uyarısı!

Bu arada, Fed’in politikaları ve sektördeki çalkantılar risk varlıklarını sarsmaya devam ederken, InTheMoneyStocks Baş Piyasa Stratejisti Gareth Soloway, Bitcoin ve diğer kriptolar için daha fazla olumsuzluk olabileceği konusunda uyardı. Kitco News’e konuşan analist, devam eden konsolidasyonun bir toparlanmaya işaret edip etmediği sorulduğunda Bitcoin’in bir dibe ulaştığı iddialarını reddetti.

Grafiklerin şu anda pek bir şey söylemediğini, Bunun biraz yukarı yönlü olamayacağımız anlamına gelmediğini, ancak piyasanın hala sindirmesi gereken bazı büyük rüzgarlar olduğunu belirten Gareth, Kitco sunucusu David Lin’e verdiği demeçte, Fed’in faiz oranlarını daha da artırma sinyali vermesinin ardından yatırımcıların çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Daha önce Bitcoin’in 20.000 dolara düşeceğini söyleyen Gareth, varlığın 13.000 dolarlık üst uç hedefine ya da 9.000 dolarlık alt uç hedefine düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Önceki ayı piyasalarına atıfta bulunarak ve mevcut piyasa etkenlerinin önceki ayı piyasalarına kıyasla benzersiz doğasını göz önünde bulundurarak, Bitcoin’in boğa piyasasına geçişinin daha uzun süreceğini de öngördü.

Ayrıca şu açıklamayı yaptı:

Bu ayı piyasasının yaklaşık bir buçuk yılındayız. Bu durgunluk, Bitcoin tekrar aya fırlamadan önce belki de bir buçuk yıllık bir durgunluk anlamına geliyor.

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