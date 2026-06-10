Bitcoin’de kritik eşik 53.600 dolar olarak öne çıktı! Zayıf talep piyasaya ne söylüyor?

CryptoQuant’ın son değerlendirmesine göre Bitcoin için 53.600 dolar seviyesi olası bir taban bölgesi olarak öne çıkıyor. Şirket, bu seviyenin ağ üzerindeki toplu maliyet tabanını izleyen gerçekleşmiş fiyata karşılık geldiğini belirtti. Buna karşın araştırma tarafında talep göstergelerinin halen zayıf kaldığı ve kalıcı bir toparlanma işareti oluşmadığı aktarıldı.

Gerçekleşmiş fiyat yeniden gündemde

CryptoQuant, Bitcoin’in gerçekleşmiş fiyatını 53.600 dolar olarak hesapladı ve bu seviyenin olası bir dip alanı olabileceğini bildirdi. Şirketin araştırma direktörü Julio Moreno, ayı piyasalarında Bitcoin’in tarihsel olarak bu ölçüte yakın ya da kısa süreli olarak bunun altına inerek dip oluşturduğunu söyledi.

Tarihsel olarak bu seviye dip oluşumunu doğrulayabilecek bir bölge olarak görülüyor. Ancak mevcut talep zayıflığı nedeniyle bu ihtimal şimdilik masada kalmayı sürdürüyor.

Mini sözlük: Gerçekleşmiş fiyat, dolaşımdaki coin’lerin zincir üstündeki son hareket fiyatlarına göre hesaplanan ortalama maliyet seviyesini ifade eder. Piyasa değerinden farklı olarak yatırımcı tabanının toplu maliyetini izlemek için kullanılır.

Moreno, fiyatın mutlaka bu seviyeye ineceği yönünde bir kesinlik olmadığını da vurguladı. Geçen hafta yaklaşık 59.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bu seviyenin ardından toparlandı ve 62.150 dolar civarında işlem gördü. Son düşüş, fiyatı 53.600 doların yaklaşık yüzde 9 üzerinde bıraktı.

Talep verileri zayıflığın sürdüğünü gösterdi

CryptoQuant verilerine göre toplam Bitcoin talebi geçen hafta 652.000 BTC azaldı. Bu, Ocak 2022’den bu yana görülen en büyük haftalık daralma olarak kayda geçti. Söz konusu ölçümde vadeli işlemlerdeki spekülatif hareketler ile spot piyasadaki görünür talep birlikte değerlendiriliyor.

Rapora göre Bitcoin 60.000 doların altına sarkarken hem vadeli işlem kaynaklı ilgi hem de spot talep zayıfladı. Uzun pozisyon tasfiyeleri artarken spot tarafta satışların hızlandığı belirtildi. Ayrıca bir yıllık görünür talep büyümesi negatife döndü ve hareketli ortalamasının altına indi. Moreno, bunun Şubat 2024’ten bu yana en hızlı bozulma olduğuna işaret etti.

Bugün alıcı sayısı geçen yıla kıyasla daha düşük görünüyor. Bu tablo, fiyat toparlanmasının sürmesi için gerekli talep zeminini zayıflatıyor.

ETF akışları ve zarar verileri izleniyor

Kurumsal talep tarafında da yavaşlama dikkat çekti. Otuz günlük ETF talep büyümesi eksi 74.000 BTC’ye geriledi. CryptoQuant, bunun ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin Ocak 2024’te işleme açılmasından bu yana en zayıf seviye olduğunu belirtti. Raporda, yatırımcıların pozisyon azaltmasıyla ETF’lerin net arz artışına katkı verdiği ifade edildi.

Buna rağmen gerçekleşen zararların henüz tam bir teslimiyet dönemine işaret etmediği kaydedildi. Son 30 günde Bitcoin yatırımcıları toplam 187.000 BTC zarar yazdı. Karşılaştırma için, Şubat 2026’daki 60.000 dolar altı düşüşte bu miktar 400.000 BTC olmuştu. Kasım 2022’deki piyasa dibinde ise gerçekleşen zarar 1,2 milyon BTC’ye ulaşmıştı.

Moreno, 59.000 dolar seviyesinde hala önemli bir yatırımcı kitlesinin zararda olmadığını, bu nedenle klasik dip süreçlerinde görülen güçlü teslimiyet işaretlerinin henüz oluşmadığını belirtti. Ona göre ağır satış ve satıcı tükenmesi genellikle büyük diplerin öncesinde görülüyor. Mevcut veriler ise 53.600 doların bir değerleme tabanı adayı olarak izlenebileceğine, ancak yeni bir yükseliş evresi için talepte yapıcı bir toparlanmanın henüz ortaya çıkmadığına işaret ediyor.