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Korku ve Açgözlülük Endeksi: DOGE ve BTC Karşılaştırması

Dogecoin (DOGE) yatırımcılarının hissiyatı ile lider kripto Bitcoin (BTC) yatırımcılarının hissiyatlarının farklı olduğu görülüyor.
17:36
23 Haziran 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimleri büyük bir düşüş sonrasında bir miktar toparlandıktan sonra bugün stabil seyrediyor gibi görünüyor. Bu noktada ise Dogecoin yatırımcılarının hissiyatı ile Bitcoin yatırımcılarının hissiyatlarının farklı olduğu görülüyor.

Dogecoin Fear & Greed Index

Fear & Greed Index yani Korku ve Açgözlülük Endeksi kripto para piyasasında yatırımcı hissiyatını belirlemek için sıkça başvurulan bir endeks olarak karşımıza çıkıyor. Eğer endeks sıfıra yakınsa piyasada korkunun, 100’e yakınsa da piyasada açgözlülüğün hakim olduğu görülüyor.

Paylaşılan son verilere göre Dogecoin Fear & Greed Index 27 seviyesinde bulunuyor. Yani DOGE yatırımcılarının hissiyatında korku ağır basıyor. Bu durum tüm piyasada düşüşlerin yaşandığı dönemde aslında şaşırtıcı değil.

 

Ancak Bitcoin Fear & Greed Index’e baktığımızda DOGE’den daha çok korkunun hakim olduğu görülüyor. Bitcoin Fear & Greed Index paylaşılan son verilere göre 11 seviyesinde bulunuyor. Ancak endeks geçtiğimiz günlerde 6 seviyelerine kadar gerilemişti. Yani yaşanan son toparlanmalar piyasada bir miktar rahatlamaya sebep olmuş gibi görünüyor.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin 18.000 doların da altını gördükten sonra yükselişe geçti ve yazının yayına hazırlandığı sırada BTC 20.500 dolar üzerinde işlem görüyor. Bununla birlikte Dogecoin düşüş döneminde 0,049 dolara kadar gerilemişti. Yazının yayına hazırlandığı sırada ise 0,064 dolardan işlem görüyor.

Bununla birlikte piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH) 881 dolarlık dip seviyesinden yükseliş geçti ve yazının yayına hazırlandığı sırada 1.110 dolar üzerinde işlem görüyor. Piyasanın en büyük ikinci meme token’ı konumunda bulunan Shiba ise 0,000007 dolara kadar geriledikten sonra şu anda 0,000010 dolardan işlem görüyor.

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