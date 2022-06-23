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Binance CEO’su Konuştu: Onları Kurtarmayacağız!

CZ, kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeleri ele aldı ve görüşlerini açıkladı. Peki kurtarmayacağız dedikleri kimler?
17:52
23 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları haftalardır sürekli olarak düşüyor ve bu düşüşler sadece bireysel yatırımcıları etkilemiyor. Çok sayıda hedge fonu ve borç verme şirketi de süreçte ciddi zarar gördü. Hatta bazı şirketler iflas riskiyle karşı karşıya kaldı. FTX, kripto paraların FED’i olma rolüne kendini kaptırdı ve bunlardan iki tanesi için kredi planları açıkladı. Ancak Binance CEO’su böyle düşünmüyor.

Kripto Para İflas

Binance CEO’su ve sektördeki önemli bir kripto savunucusu Changpeng Zhao, kripto paralardaki son düşüşlerin ardından proje kurtarmaları ve kripto para ekosistemini destekleme konusundaki düşüncelerini paylaştı. CZ, pozitif nakit rezervlerini ve bir endüstri paydaşı olarak statüsünü öne sürerek dünyanın en büyük kripto borsasının oynayacak bir rolü olduğunu söyledi. Zhao, bu görevin Binance’e sağlayacağı faydalar veya potansiyel kayıplardan bağımsız olarak mevcut olduğunu belirtti.

“Hepinizin bildiği gibi, mevcut piyasa koşulları zor. Sağlıklı nakit rezervlerine sahip en büyük sektör oyuncularından biri olarak konumumuzla, kullanıcıları koruma görevimiz var. Ayrıca sektör oyuncularının hayatta kalmasına ve umutla gelişmelerine yardımcı olma sorumluluğumuz da var. Bize doğrudan bir faydası olmasa da ya da negatif ROI’ler yaşasak bile durum böyle”.

FTX CEO’su Sam Bankman-Fried benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Binance Açıklama

Binance CEO’su ayrıca, kurtarma işlemlerinin ikili olmadığını ve bu süre boyunca projelerin desteklenmesinin çeşitli faktörlere dayanması gerektiğini de sözlerine ekledi. CZ, bazı projelerin kötü tasarlandığını, kötü yönetildiğini ve işletildiğini vurgulayarak bu konuyu genişletti. Zhao, “Buradaki kurtarma işlemleri bir anlam ifade etmiyor” dedi.

Buna karşılık, yol boyunca hatalar yapan ancak telafisi mümkün olan bazı projeler var. Zhao’ya göre, bu projeler daha iyi ürünler üretti ve kurtarılabilir. CZ daha önce de Terra’nın kötü tasarlandığını ve ekibin kendilerine projede çökerken danışmadığını söylemişti. LUNA çöküşü sonrasında 3AC ciddi kayıplar yaşamıştı. Domino etkisiyle Celsius, BlockFi gibi şirketler de ciddi kayıplar yaşadı.

CZ’nin şirketinin, kripto pazarındaki düşüşe rağmen operasyonların büyümeye devam etmesini sağlamak için gerekli imkanlara sahip olduğu açıklanmıştı. Zhao daha önce firmanın 2000 açık pozisyonu olduğunu ve işini genişletmeyi planladığını söylemişti. Coinbase ve Gemini gibi diğer borsalar, belirleyici koşullar nedeniyle işe alımları geri çevirdi ve işten çıkarmalara başladı.

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