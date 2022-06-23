Birçok detay netleşti ancak yatırımcıların bu süreçte çok daha dikkatli olması gerekiyor. Zararın toplam boyutu ne kadar?

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Terra olayındaki birçok ifşanın sahibi FatMan son 3AC iflasıyla alakalı arka planı detaylarıyla anlattı. Milyar dolarlık kripto para şirketi nasıl iflas etti? Onu bu sürece götüren şey neydi ve bundan sonra ne olacak? Kripto paralarını derinden sarsan bu olayla ilgili son gelişmeler ve daha fazlası!

Kripto Para İflasının Arka Planı

3AC şirketinin iki kurucusundan biri olan Zhu Su geçtiğimiz yıl birçok spekülasyonla anıldı. Ethereum’u karşısına aldı (buna rağmen ciddi miktar ETH tutuyordu) ve attığı adımlarla 2021 yılında ciddi paralar kazandı. Şimdi ise en sık görüştüğü isimler hukukçular oldu. 3AC, yaklaşık 24 bin dolarlık bir tasfiye fiyatı ile BTC’de ciddi miktarda long pozisyona sahipti. Bunu ortaklarından bile bir sır olarak sakladılar çünkü piyasaların bu denli düşebileceğini tahmin etmediler. Terra, LFG ve piyasa koşulları onların yükseliş beklentisini suya düşürdü.

Karşı taraflar teminat istemek için 3AC ile iletişime geçmeye çalıştı, ancak borç aldıkları şirketlere geri dönüş yapmadılar. 3AC’nin pozisyonlarını tasfiye etmeye zorlandılar ve BTC’nin 24 bin dolardan 20 bin dolara düşmesine neden oldular. Bu hamle, birçok şirketin domino etkisiyle öldürücü darbeler almasına sebep oldu.

3AC Çöküşünün Bilançosu

İlk temerrütten sonra kayıplar şiddetlendi. Genesis’in dokuz haneli kayıplarla karşı karşıya olduğu ve dava açacağı iddia ediliyor. BlockFi ve BitMEX bu süreçten az da olsa zarar gördü. Zarar gören diğer şirketler arasında Cumberland, Galaxy ve Deribit bulunuyor. Çöküş sırasında, likidite için umutsuz bir teklifte bulunan 3AC, balinalardan ve ticaret firmalarından BTC talep etti. Fonun AUM’si hakkında yalan söylediler, yüklendikleri yüksek riski uzun süre açıklamadılar ve tüm borç verenlere yıllık %20 vaat ettiler.

8 Blocks Capital gibi bazı şirketlerden izinsiz kripto para çıkışları yaparak ne denli zor durumda olduklarını aslında ifşa ettiler. Voyager, 3AC’ye yaklaşık 700 milyon dolar borç verdi. Teminatsız verilen kredi faiz ödemelerinde kullanıldı ve bugün Voyager tüm bunlar açığa çıktığı için %50’nin üzerinde değer kaybetti. Hatta kendi tokenlerinin mevcut piyasa değerinin bile altına sarktılar.

3AC’nin kalan varlıklarının çoğu, Deribit ve Starkware gibi likit olmayan öz sermaye yatırımları şeklindedir. Son kripto para çöküşünden L1 projeleri fiyat anlamında ciddi zarar gördüğü için işin rengi daha da değişti. 400 milyon dolara karşılık 1,6 milyar dolar + %20 faizle 3AC son derece zor bir durumda bulunuyor.

Peki bundan sonra ne olacak? FTX adeta kripto paraların FED’i gibi BlockFi ve Voyager’i verdiği birkaç yüz milyon dolarlık kredilerle ayakta tutmaya çalışıyor. Davalar olacak. Tasfiyeler olacak. Alacaklılar ellerinden gelen her şeyi yaparak 3AC’nin elinde kalan varlıklarla zararlarını tazmin etmeye çalışacak. Alacaklıların çoğuna hiçbir zaman ödeme yapılmayacaktır çünkü ortada 1,6 milyar dolar borcu karşılayacak bir para bulunmuyor. BlockFi, Voyager ve Nexo gibi merkezi getiri hizmetleri yakın zamanda toplam zararlarının boyutunu açıklayacak ve dava süreciyle alakalı müşterilerini bilgilendirecek. Voyager, bu sürece hazırlık olarak platformdan para çekme limitini (bir bank run yaşamamak için) 25.000 dolardan 10.000 dolara kadar düşürdü.

Bu süreç netleşene kadar yatırımcıların BlockFi benzeri şirketlerden uzak durması yararlı görünüyor. Hangi platformun ne kadar zarar gördüğü bilinmiyor. Hatta hali hazırda zarar gördüğünü açıklamayan daha fazla şirkette olabilir.