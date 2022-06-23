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En Büyük Altcoinde Boğa Tuzağı! Ethereum (ETH) Yorumları!

Yarın Ethereum için kritik olacak. Kripto para yatırımcıları yüksek volatiliteye karşı hazırlık yapmalı. İşte detaylar.
19:30
23 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarında devam eden düşüş Ethereum yatırımcılarını da önemli ölçüde etkiledi. En büyük altcoinin fiyatı hızla 2.000 dolar seviyelerinden 1.000 doların altına düştü. Peki yatırımcıların izlemesi gereken kritik seviyeler neler? Grafikte oluşması beklenen boğa tuzağı ne anlama geliyor? Kısa ve orta vadeli beklentiler ve Ethereum’un güncel durumu.

Ethereum (ETH)

ETH fiyatı, güçlü Ethereum yatırımcı çıkışları ile birlikte düşüş eğilimi gösteren tekniklerden kaynaklanan dalgayla karşı karşıya. ETH 18 ayın en düşük seviyesi olan 885 dolardan 1.000 doların üzerine geri döndükten sonra bir “boğa tuzağı” bölgesine giriyor olabilir.  Fiyat yükselen bir kama çiziyor olabilir.

Bu göstergelerden ilki, yükselen ancak yakınlaşan iki trend çizgisi tarafından tanımlanan bir aralık içinde fiyat trendlerinden sonra oluşan klasik bir düşüş eğilimi olan “yükselen takoz”dur. Yükselen fiyatların yanı sıra işlem hacmi de düşerse bu teknik kurulum daha fazla onay almış olacak.

ETH Fiyat Tahminleri

Teknik olarak yükselen kamalar fiyat alt trend çizgisinin altına düştükten sonra çözülür. Kamanın üst ve alt trend çizgisi arasındaki maksimum yüksekliğe eşit uzunlukta bir seviyeye doğru bir düşüş beklenir. Ethereum fiyatı aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi Haziran ortasından beri yükselen bir kama oluşturuyor.

Bu nedenle, alt trend çizgisinin altında kesin bir kırılmanın, kırılmanın başladığı yere bağlı olarak 870-950 dolara doğru bir düşüş riskiyle karşı karşıya kalmasıyla, ara eğilimi aşağı yönlü görünüyor. Bu, mevcut ETH fiyatının %25’e varan bir kayıp yaşaması anlamına geliyor.

Ethereum’un negatif görünümü yatırım fonlarında yaşanan çıkışlar tarafından da destekleniyor. CoinShares tarafından sağlanan verilere göre, ETH yatırım ürünlerinden kısa sürede 70 milyon dolarlık bir çıkış oldu. Yıl başından bu yana toplam çıkışlar ise 458 milyon doları aştı. Buna karşılık, Ethereum’un akıllı sözleşmeler ekosistemindeki en büyük rakiplerinden biri olan Solana (SOL) 109 milyon dolar giriş görürken, Bitcoin yatırım ürünlerine 480 milyon dolar girdi.

CoinShares, yatırımcıların Ethereum fonlarının bu yılki düşük performansının arkasındaki ana neden olarak “Merge” konusundaki endişelerini gösterdi. ETH opsiyonlarının Deribit üzerindeki açık pozisyonu, 24 Haziran’da sona ermeyi bekleyen ETH için kavramsal olarak 1 milyar doların üzerinde olduğunu gösteriyor. Coinglass’tan alınan verilere göre, Ethereum opsiyonları 1.000 dolar civarında yoğunlaşan strike fiyatına (opsiyon için alım hakkının verildiği fiyat) sahip. Buna göre 24 Haziran tarihinde ETH fiyatı 1.000 dolar seviyesine gevşeyebilir ve bu geri çekilme yükselen kama kurulumunu tetikler. Sonuç olarak da yukarıda belirtilen üç haneli hedeflere düşüş görebiliriz. Peki ya tam tersi olursa, bunu fırsat bilen yatırımcıları gören piyasa onları ters köşe de yapabilir. Yani her zaman farklı ihtimaller var.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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