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Yakından takip edilen YouTube’daki popüler kripto para kanallarından Cheeky Crypto‘nun analisti, 2022’ye damga vurmasını beklediği 5 altcoin‘i paylaştı. Bir sonraki boğa döngüsünün çok iyi olacağını söyleyen analiste göre, yatırımcılar bu altcoin’leri mutlaka sepetinde bulundurmalı.

Chainlink (LINK)

125 binden fazla YouTube abonesi bulunan analistin radarındaki ilk altcoin, merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink (LINK). Gerçek dünya verilerini Blockchain’e getiren LINK’in en entegre ve en çok kullanılan merkeziyetsiz oracle ağı olduğunun altını çizen Cheeky Crypto, altcoin’in potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu iddia ediyor.

Analist, insanların gerçek dünya verilerinin Blockchain‘e entegre edilmesinin gerekliliğinin farkında olduklarını, özellikle metaverse, web3 gibi birçok alanda buna ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek LINK’ın potansiyelini vurguluyor.

Yazım sırasında 6,96 dolardan işlem gören LINK‘te tüm zamanların en yüksek seviyesi 10 Mayıs 2021 tarihinde 52,88 dolarla kaydedildi.

API3 (API3)

Analistin radarındaki ikinci altcoin API3 (API3). Cheeky Crypto, geleneksel API’leri Blockchain ekosistemine bağlamayı amaçlayan API3’ün yakın vadede büyük çıkış yapacağına inanıyor.

Yazım sırasında 1,67 dolardan işlem gören API3’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 7 Nisan 2021 tarihinde 10,31 dolarla kaydedildi.

XYO (XYO)

Cheeky Crypto’nun radarındaki üçüncü altcoin XYO (XYO). Chainlink (LINK) gibi bir oracle ağı olan XYO, coğrafi ve yerel verileri anonim olarak toplayan ve doğrulayan merkeziyetsiz bir Blockchain ağıdır.

Yazım sırasında 0,006484 dolardan işlem gören XYO’da tüm zamanların en yüksek seviyesi 6 Kasım 2021 tarihinde 0,08203 dolarla kaydedildi.

Charli3 (C3)

Analistin radarındaki dördüncü altcoin Charli3 (C3). Cardano Blockchain’i üzerinde ilk merkeziyetsiz oracle ağı olan Charli3, Ethereum tabanlı oracle’larda görülen esneklik, ölçekleme ve artan işlem ücretleri ile ilgili dikkate değer sorunlardan kaçınmayı ve aynı zamanda güvenilir bir ağ üzerine temel oluşturmayı hedefliyor.

Yazım sırasında 0,1335 dolardan işlem gören C3‘de tüm zamanların en yüksek seviyesi 16 Kasım 2021 tarihinde 6,33 dolarla kaydedildi.

UMA (UMA)

Cheeky Crypto’nun radarındaki son ve beşinci altcoin ise UMA (UMA). 2018’in Aralık ayında piyasaya sürülen UMA veya Evrensel Pazar Erişimi, Ethereum (ETH) Blockchain’ine dayalı sentetik varlıkların oluşturulmasına yönelik bir protokoldür.

Yazım sırasında 2,48 dolardan işlem gören UMA’da tüm zamanların en yüksek seviyesi 16 Kasım 2021 tarihinde 43,37 dolarla kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.