X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Analist İddialı: Bu 5 Altcoin 2022’ye Damga Vuracak

Yakından takip edilen YouTube'daki popüler kanal Cheeky Crypto'nun analisti, 2022'ye damga vuracağını iddia ettiği 5 altcoin'i paylaştı.
20:00
23 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen YouTube’daki popüler kripto para kanallarından Cheeky Crypto‘nun analisti, 2022’ye damga vurmasını beklediği 5 altcoin‘i paylaştı. Bir sonraki boğa döngüsünün çok iyi olacağını söyleyen analiste göre, yatırımcılar bu altcoin’leri mutlaka sepetinde bulundurmalı.

Chainlink (LINK)

125 binden fazla YouTube abonesi bulunan analistin radarındaki ilk altcoin, merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink (LINK). Gerçek dünya verilerini Blockchain’e getiren LINK’in en entegre ve en çok kullanılan merkeziyetsiz oracle ağı olduğunun altını çizen Cheeky Crypto, altcoin’in potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu iddia ediyor.

Analist, insanların gerçek dünya verilerinin Blockchain‘e entegre edilmesinin gerekliliğinin farkında olduklarını, özellikle metaverse, web3 gibi birçok alanda buna ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek LINK’ın potansiyelini vurguluyor.

Yazım sırasında 6,96 dolardan işlem gören LINK‘te tüm zamanların en yüksek seviyesi 10 Mayıs 2021 tarihinde 52,88 dolarla kaydedildi.

API3 (API3)

Analistin radarındaki ikinci altcoin API3 (API3). Cheeky Crypto, geleneksel API’leri Blockchain ekosistemine bağlamayı amaçlayan API3’ün yakın vadede büyük çıkış yapacağına inanıyor.

Yazım sırasında 1,67 dolardan işlem gören API3’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 7 Nisan 2021 tarihinde 10,31 dolarla kaydedildi.

XYO (XYO)

Cheeky Crypto’nun radarındaki üçüncü altcoin XYO (XYO). Chainlink (LINK) gibi bir oracle ağı olan XYO, coğrafi ve yerel verileri anonim olarak toplayan ve doğrulayan merkeziyetsiz bir Blockchain ağıdır.

Yazım sırasında 0,006484 dolardan işlem gören XYO’da tüm zamanların en yüksek seviyesi 6 Kasım 2021 tarihinde 0,08203 dolarla kaydedildi.

Charli3 (C3)

Analistin radarındaki dördüncü altcoin Charli3 (C3). Cardano Blockchain’i üzerinde ilk merkeziyetsiz oracle ağı olan Charli3, Ethereum tabanlı oracle’larda görülen esneklik, ölçekleme ve artan işlem ücretleri ile ilgili dikkate değer sorunlardan kaçınmayı ve aynı zamanda güvenilir bir ağ üzerine temel oluşturmayı hedefliyor.

Yazım sırasında 0,1335 dolardan işlem gören C3‘de tüm zamanların en yüksek seviyesi 16 Kasım 2021 tarihinde 6,33 dolarla kaydedildi.

UMA (UMA)

Cheeky Crypto’nun radarındaki son ve beşinci altcoin ise UMA (UMA). 2018’in Aralık ayında piyasaya sürülen UMA veya Evrensel Pazar Erişimi, Ethereum (ETH) Blockchain’ine dayalı sentetik varlıkların oluşturulmasına yönelik bir protokoldür.

Yazım sırasında 2,48 dolardan işlem gören UMA’da tüm zamanların en yüksek seviyesi 16 Kasım 2021 tarihinde 43,37 dolarla kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Hangi Metaverse Coin Alınmalı! MANA, CEEK, Ape Coin Yorumları!
Hangi Metaverse Coin Alınmalı! MANA, CEEK, Ape Coin Yorumları!
Ava Labs Duyurdu: Avalanche ile Bitcoin Arasında Benzersiz Bir Köprü Kuruldu
Ava Labs Duyurdu: Avalanche ile Bitcoin Arasında Benzersiz Bir Köprü Kuruldu
Gucci, NFT Pazar Yeri SuperRare’ye Yatırım Yaptı: Altcoin Sert Yükseldi!
Gucci, NFT Pazar Yeri SuperRare’ye Yatırım Yaptı: Altcoin Sert Yükseldi!
Popüler Altcoin Yükseltmesini Hayata Geçiriyor! Binance’dan Destek! İşte Kritik Tarih
Popüler Altcoin Yükseltmesini Hayata Geçiriyor! Binance’dan Destek! İşte Kritik Tarih
Analist, En Az %20 Yükseliş Beklediği 3 Altcoin’de Hedef Seviyeleri İşaretledi
Analist, En Az %20 Yükseliş Beklediği 3 Altcoin’de Hedef Seviyeleri İşaretledi
Ünlü Botun Son Sepeti Yatırımcıların Bu 5 Altcoin’e Yöneldiklerini Gösteriyor!
Ünlü Botun Son Sepeti Yatırımcıların Bu 5 Altcoin’e Yöneldiklerini Gösteriyor!
New York NFT Konferansı’na Damgasını Vuran Metaverse Altcoin’i Uçuşa Geçti
New York NFT Konferansı’na Damgasını Vuran Metaverse Altcoin’i Uçuşa Geçti
Karanlığa Yolculuk: Bu Meme Altcoin Suç Dünyasının Göz Bebeği Oldu!
Karanlığa Yolculuk: Bu Meme Altcoin Suç Dünyasının Göz Bebeği Oldu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Dünya Devi Teknoloji Şirketinden NFT Hamlesi!
Ünlü Kripto Cüzdan ve Güvenlik Firmasından NFT Adımı!
Opensea’den Yeni NFT Pazarı
Dünyaca Ünlü Ticaret Sitesinden NFT Adımı Geldi!
Son Teknik Analizler
Ethereum Fiyat Analizi! ETH Düşüşü Bitti Mi?
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Bombayı Patlattı! Müjdeyle Birlikte Fiyat Artıyor!
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022