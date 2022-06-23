Cincinnati Üniversitesi müfredatı bitcoine kucak açıyor. Açıklamaya göre, gelecek dönemlerde müfredat içerisinde, blockchain kendisine yer bulacak.

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Cincinnati Üniversitesi, bu yıl kripto üzerine iki yeni kurs başlatacak. Kurslar, Carl H. Lindner İşletme Fakültesi aracılığıyla sunulacak. BNB Chain, blockchain eğitimini desteklemek için Zürih Üniversitesi ile ortaklık yapıyor.

ABD’nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Üniversitesi (UC), müfredatının bir parçası olarak kripto para birimleri, dijital varlıklar ve yeni finansal teknolojiler üzerine iki yeni ders başlatıyor. Derslerin, UC’nin uzun süredir destekçileri olan Dan Kautz ve Woodrow Uible tarafından finanse edileceği ve Carl H. Lindner İşletme Fakültesi aracılığıyla sunulacağı açıklandı.

Yerel Haberlerde Kendisine Yer Buldu

Cincinnati’nin yerel haber portalı WLWT tarafından bildirildiği üzere, bağış, bu yıl içinde açılacak olan yeni Dijital Gelecek binasında bir kamu-özel laboratuvar alanının kurulmasını da kapsayacak.

Böyle bir laboratuvarın enstitüye entegrasyonundan bahseden UC Başkanı Neville G. Pinto yaptığı açıklamada şunu söyledi;

“Bu yeni laboratuvar öğrencilerimiz için daha fazla kapı açacağından ve büyüyen kampüsümüze yeni ortaklıklar getireceğinden umutlu.’’

Dean Marianne Lewis, Ph.D. “Dan ve Woody sayesinde öğrencilerimiz finansal teknolojinin bu yeni alanında uygulamalı, deneyimsel eğitim alacaklar” diyerek bağışçılara teşekkürlerini sundu. Gelişme hakkında daha fazla yorum yapan, şunları söyledi:

‘’Öğrencilerimiz, kripto para birimlerinin nasıl yönetileceğini ve bu tür dijital varlıkların ekonomimizi nasıl etkilediğini öğrenecek, bu tür bir programla UC’yi bölgesel lider ve ulusal olarak en iyi üniversiteler arasında konumlandıracak.’’

Binance Geri Durmuyor

Dünyanın diğer tarafında, Binance liderliğindeki akıllı sözleşme platformu BNB Chain, üniversitenin Blockchain Eğitimi için Uluslararası Yaz Okullarının önümüzdeki üç haftasında yer almak için Zürih Üniversitesi Blockchain Merkezi ile bir ortaklık duyurdu.

Ana tema olarak ‘’Blockchain’e derin dalış’’ ile öğrencilere konsensüs modeli, akıllı sözleşmeler, defterdeki varlıklar, bloklarda veri depolama, kimlik ve yönetişim dahil olmak üzere önemli blok zinciri kavramları hakkında bilgi verilecek. BNB Chain Labs’ın ticari operasyonlar Direktörü Alvin Kan, programın yanı sıra oyunları, NFT’yi, veri ve araştırmayı koordine edecek.