X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Bitcoin Bir Üniversitede Daha Müfredat Konusu Oluyor!

Cincinnati Üniversitesi müfredatı bitcoine kucak açıyor. Açıklamaya göre, gelecek dönemlerde müfredat içerisinde, blockchain kendisine yer bulacak.
20:20
23 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cincinnati Üniversitesi, bu yıl kripto üzerine iki yeni kurs başlatacak. Kurslar, Carl H. Lindner İşletme Fakültesi aracılığıyla sunulacak. BNB Chain, blockchain eğitimini desteklemek için Zürih Üniversitesi ile ortaklık yapıyor.

ABD’nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Üniversitesi (UC), müfredatının bir parçası olarak kripto para birimleri, dijital varlıklar ve yeni finansal teknolojiler üzerine iki yeni ders başlatıyor. Derslerin, UC’nin uzun süredir destekçileri olan Dan Kautz ve Woodrow Uible tarafından finanse edileceği ve Carl H. Lindner İşletme Fakültesi aracılığıyla sunulacağı açıklandı.

Yerel Haberlerde Kendisine Yer Buldu

Cincinnati’nin yerel haber portalı WLWT tarafından bildirildiği üzere, bağış, bu yıl içinde açılacak olan yeni Dijital Gelecek binasında bir kamu-özel laboratuvar alanının kurulmasını da kapsayacak.

Böyle bir laboratuvarın enstitüye entegrasyonundan bahseden UC Başkanı Neville G. Pinto yaptığı açıklamada şunu söyledi;

 “Bu yeni laboratuvar öğrencilerimiz için daha fazla kapı açacağından ve büyüyen kampüsümüze yeni ortaklıklar getireceğinden umutlu.’’

Dean Marianne Lewis, Ph.D. “Dan ve Woody sayesinde öğrencilerimiz finansal teknolojinin bu yeni alanında uygulamalı, deneyimsel eğitim alacaklar” diyerek bağışçılara teşekkürlerini sundu. Gelişme hakkında daha fazla yorum yapan, şunları söyledi:

‘’Öğrencilerimiz, kripto para birimlerinin nasıl yönetileceğini ve bu tür dijital varlıkların ekonomimizi nasıl etkilediğini öğrenecek, bu tür bir programla UC’yi bölgesel lider ve ulusal olarak en iyi üniversiteler arasında konumlandıracak.’’

Binance Geri Durmuyor

Dünyanın diğer tarafında, Binance liderliğindeki akıllı sözleşme platformu BNB Chain, üniversitenin Blockchain Eğitimi için Uluslararası Yaz Okullarının önümüzdeki üç haftasında yer almak için Zürih Üniversitesi Blockchain Merkezi ile bir ortaklık duyurdu.

Ana tema olarak ‘’Blockchain’e derin dalış’’ ile öğrencilere konsensüs modeli, akıllı sözleşmeler, defterdeki varlıklar, bloklarda veri depolama, kimlik ve yönetişim dahil olmak üzere önemli blok zinciri kavramları hakkında bilgi verilecek. BNB Chain Labs’ın ticari operasyonlar Direktörü Alvin Kan, programın yanı sıra oyunları, NFT’yi, veri ve araştırmayı koordine edecek.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Bitcoin Balinaları Bu Yöntemle Cüzdanlarını Büyütüyor!
Bitcoin Balinaları Bu Yöntemle Cüzdanlarını Büyütüyor!
Korku ve Açgözlülük Endeksi: DOGE ve BTC Karşılaştırması
Korku ve Açgözlülük Endeksi: DOGE ve BTC Karşılaştırması
Bitcoin Ne Zaman Yeni Rekor Kıracak: Binance CEO’sunun Yorumu!
Bitcoin Ne Zaman Yeni Rekor Kıracak: Binance CEO’sunun Yorumu!
Dev Borsa Coinbase’den Dikkat Çeken Karar: Ticaret Platformu Kapatılıyor
Dev Borsa Coinbase’den Dikkat Çeken Karar: Ticaret Platformu Kapatılıyor
Ünlü Analist Bitcoin’de Bu Verileri İşaret Etti: Yatırımcılar Dikkat!
Ünlü Analist Bitcoin’de Bu Verileri İşaret Etti: Yatırımcılar Dikkat!
Sıcak Gelişme: 2 Dev Kripto Para Borsasına Ceza!
Sıcak Gelişme: 2 Dev Kripto Para Borsasına Ceza!
Binance Attığı Adımla Bitcoin Yatırımcısını Sevindirecek Gibi Duruyor!
Binance Attığı Adımla Bitcoin Yatırımcısını Sevindirecek Gibi Duruyor!
Son Dakika: Coinbase 5 Altcoin Daha Listeleyecek! Kripto Para Yüzde 56 Yükseldi!
Son Dakika: Coinbase 5 Altcoin Daha Listeleyecek! Kripto Para Yüzde 56 Yükseldi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Dünya Devi Teknoloji Şirketinden NFT Hamlesi!
Ünlü Kripto Cüzdan ve Güvenlik Firmasından NFT Adımı!
Opensea’den Yeni NFT Pazarı
Dünyaca Ünlü Ticaret Sitesinden NFT Adımı Geldi!
Son Teknik Analizler
Ethereum Fiyat Analizi! ETH Düşüşü Bitti Mi?
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Bombayı Patlattı! Müjdeyle Birlikte Fiyat Artıyor!
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022