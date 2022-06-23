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Bitcoin Balinaları Bu Yöntemle Cüzdanlarını Büyütüyor!

Bitcoin tarafında balina dediğimiz cüzdanlar son dönemde madencilerden bir çok alım yaparak ellerindeki bitcoin miktarını arttırdılar.
21:00
23 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin üzerine araştırma yapan özel bir şirket, madenciler son zamanlarda büyük miktarlarda BTC satarken, balinalar düşüşte BTC satın alırken büyük yeni Bitcoin adreslerinin ortaya çıktığını bildirdi. Geçtiğimiz şubat ayından bu yana cüzdanlar, incelendiğinde balina diye nitelendirilen cüzdanların sayısının arttığı da yine göze çarpmakta.

Madenciler Başa Baş Mücadele Ediyor

Şirket yaptığı açıklamada, 14 Haziran’dan bu yana Bitcoin madencilerinin şaşırtıcı bir BTC miktarından kurtulduğunu bildirdi: mevcut döviz kurunda 372.035.684 dolar değerinde 18.251 adet coin işlem gördü.

Dünyanın önde gelen kripto para birimi 20.000 dolarlık bölgeye geri tırmanmayı başardıkça, kredilerini ve acilen finansmana ihtiyaç duyan diğer masraflarını karşılamak için paralarını hızla satmaya başladılar.

Daha önce başka bir şirket, Bitcoin madencilik zorluğunun son iki hafta içinde %2,35 oranında düşüşle önemli bir düşüşe tanık olduğunu ele almıştı.

Bu, bu yıl başladığından bu yana ikinci büyük olumsuz düzenleme ve bu yıl genel olarak Bitcoin için madencilik zorluğunun değiştiği beşinci sefer oldu. Madencilik zorluğu, kripto piyasası aşağı doğru tersine döndüğünde düşme eğiliminde olur. Madenciler artık başa baş duruma geldiklerini söylüyorlar ve kar elde edemeyecekleri için donanımlarını kapatmak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.

Balinalar Madencilerden Bitcoin Satın Alıyor

Dünyanın önde gelen bir analitik şirketi, bu yıl birçok büyük Bitcoin cüzdanının ortaya çıktığını bildirdi. Son iki hafta boyunca, Bitcoin düşerken ağda 10–10.000 BTC tutan bir dizi adres belirdiğini belirttiler.

10.000’den fazla Bitcoin bulunduran cüzdanlara gelince, miktarları Şubat ayının başından bu yana artmış durumda.

Bitcoin Toparlanıyor

Bugün erken saatlerde, piyasa değeri değerine göre en büyük kripto 19.950 dolar seviyesine düştü. Ancak daha sonra geri tırmanmayı ve şimdilik 20.600 dolarlık bölge civarında istikrar kazanmayı başardı.

Fiyat düşüşüne muhtemelen yukarıda bahsedilen Bitcoin madencilik zorluğundaki düşüş ve piyasanın genel durumu neden oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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