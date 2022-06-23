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Son Dakika: Bu Altcoin Kendi Telefonunu Üretiyor! Web3 Hedefleri Neler?

En büyük Ethereum rakiplerinden biri kendi telefonunu üretecek. Fiyatı ne kadar olacak? Altcoinin ürettiği akıllı telefon Web3 hedeflerine nasıl hizmet edecek?
21:06
23 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto şirketlerinin kurucuları bu dönemki ayı piyasalarının daha fazla gelişim için bir fırsat olduğunu söylemişti. Solana (SOL) bu yönde önemli bir adım attı. Solana Labs, mobil uygulama teknolojisi oluşturmayı amaçlayan yeni bir yan kuruluş kuruyor. Web3 hedefleri doğrultusunda atılan adımlar SOL fiyatının 38,5 doların üzerine çıkmasına sebep oldu. İşte detaylar.

Solana Saga Nedir?

Solana’nın arkasındaki ekip, bir Android telefon ve web3 mobil uygulamalarına odaklanan yeni bir yan kuruluşun lansmanı ile telekom endüstrisine genişlemek istiyor. New York City’deki bir etkinlikte, Solana Labs CEO’su Anatoly Yakovenko, Saga adlı yeni Android telefonunu tanıttı. Ekip, NFT pazarlarından merkezi olmayan yatırım platformlarına uzanan web3 hedefleri için amaca yönelik olarak tasarlanmış bir cihaz geliştiriyor.

Telefon, 6.6 inçlik bir ekrana ve 512 GB depolama alanına sahip olacak ve ayrıca cihazda yerleşik özel anahtar güvenlik önlemleri bulunacak.

Solana (SOL) Telefonu

Mobil ortama geçiş, Yakovenko’nun Qualcomm’da bir mühendis olarak geçmişini yansıtıyor ve burada Samsung, LG ve Google gibi şirketler tarafından desteklenen teknolojiler oluşturan gruplara liderlik ediyor. Solana‘nın kurucu ortağı Yakovenko şunları söyledi;

“Dünya çapında yaklaşık 7 milyar insan akıllı telefon kullanıyor ve 100 milyondan fazla insan dijital varlığa sahip ve bu sayıların her ikisi de artmaya devam edecek. Saga, mobil cihazlarda web3 deneyimi için yeni bir standart belirliyor”.

Saga, Solana Labs’ın yeni bir yan kuruluşu olan Solana Mobile’ın amiral gemisi ürünüdür. Solana Mobile, Saga’yı oluşturmaya ek olarak, geliştiricilere Solana ağında mobil öncelikli kripto uygulamaları oluşturmak için bir araç seti sunacak. Bir basın açıklamasına göre Solana Mobile Stack olarak adlandırılan yazılım, cüzdanlar ve uygulamalar için geliştiricilerin Solana’da zengin mobil deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir doküman seti sağlıyor. Solana, geliştiricileri Solana Mobile Stack’ten yararlanan uygulamalar oluşturmaya teşvik etmek için yeni bir ekosistem fonuna 10 milyon dolar aktarıyor.

Cihaz 100 dolar depozito karşılığında ön sipariş için açıldı ve 1.000 dolarlık bir tahmini fiyat biçiliyor. Solana Mobile, telefonu 2023’ün başlarında piyasaya sürülecek.

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