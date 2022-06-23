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Son Dakika: Bir Kripto Para Borsası Daha Çekimleri Askıya Aldı!

Kripto para borsalarında domino etkisi devam ediyor. Bir borsa daha işlemleri askıya aldığını açıkladı.
21:23
23 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son günlerde piyasalar olağanüstü günler yaşıyor ve bu durum çok sayıda kripto şirketini olumsuz etkiledi. Bir kripto para borsası daha para çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü Celsius’un çekimleri askıya almasının ardından kripto paralar hızla düşmeye başladı.

Çekimler Askıya Alındı

Günlük 2,7 milyar dolar işlem hacmine sahip olan CoinFLEX kısa süre önce yaptığı açıklamada “aşırı piyasa koşulları sebebiyle” tüm para çekme işlemlerinin askıya alındığını açıkladı.

Borsaların ve kripto para lending şirketlerinin yaşadığı likidite sorunlar bu tarz hamleleri zorunlu hale getirdi. Bunun birkaç sebebi bulunuyor. Öncelikle borsa ve kripto şirketlerinin ellerindeki kripto paralar son 2 haftada ciddi anlamda değer kaybetti. Bu sebepten ellerindeki varlıkların dolar karşılığı eridi. Ek olarak piyasadaki düşüş sebebiyle borsalardan çıkış yapan yatırımcılar likidite havuzlarının boşalmasına sebep oluyor. Son olarak Celsius ve diğer birkaç şirketin yaşadığı sorunun ardından çok sayıda kripto para yatırımcısı riskli gördüğü platformlardan adeta kaçmaya başladı. Voyager bugün günlük çekim limitlerinin 25.000 dolardan 10.000 dolara düşürüldüğünü açıklamıştı.

2019 Nisan ayında faaliyetlerine başlayan CoinFLEX bu süreçte son kurban oldu.

CoinFLEX Çekim Sorunu

Borsanın yaşadığı sorun sadece likiditeyle bağlantılı da değil. Kripto para borsası yaptığı açıklamada bir karşı tarafın yaşadığı belirsizliğe de dikkat çekiyor. Birçok kripto borç veren 3AC isimli hedge fonun iflas etmesi sebebiyle alacaklarını tahsil edemeyeceği için ciddi sorunlar yaşıyor.

CoinFLEX açıklamasında şunları yazdı;

“Geçen haftaki aşırı piyasa koşulları ve bir karşı tarafla ilgili devam eden belirsizlik nedeniyle, bugün tüm para çekme işlemlerini duraklattığımızı duyuruyoruz. Mümkün olan en kısa sürede para çekme işlemlerini daha iyi bir konumda sürdürmeyi umuyoruz. Daha fazlasını öğrendikçe sizinle tam olarak iletişim kuracağız”.

Ayrıca borsanın yerel tokeni FLEX için de işlemlerin yakında durdurulacağı açıklandı.

“Ayrıca kısa vadede tüm FLEX Coin işlemlerini durduracağız. Teyit etmek gerekirse, sorun yaşadığımız karşı taraf 3AC veya herhangi bir kredi veren firma değildir. Bu durumun, tüm işlevlerin, yani para çekme işlemlerinin geri yüklenmesiyle tamamen onarılabileceğinden eminiz”.

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