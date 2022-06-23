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Geçtiğimiz yıl büyük bir popülerlik yakalayan metaverse altcoinler son piyasa düşüşünden fazlasıyla etkilendi. Kripto paralarda bugüne kadar sonsuz düşüşler görmedik. Her düşüşün ardından birkaç yıl sonra da olsa büyük yükselişler yaşandı. Bundan sonra da böyle olur mu? Elbette garantisi yok, fakat umutların dibe vurmadığı düşüşler de olmadı.

Hangi Metaverse Coin Alınmalı

Öncelikle metaverse alanındaki kripto paralara neden yatırım yapmak istiyorsunuz? Bu alanda faaliyet gösteren Microsoft, Meta gibi devasa şirketler de var. Eğer gelecekte metaverse alanında trilyon dolarlık bir pazar oluşacağını düşünüyorsanız bugünün dev teknoloji şirketlerinden hisse almak yerine neden altcoin aldığınızı kendinize sormanız gerekiyor. Bu sorunun cevabı çoğu yatırımcı için tektir.

Yüksek kazanç olanağı, Meta hisselerinin 10 yıl içinde 10.000x yapması fikri pek mantıklı görünmüyor. Ancak kripto para yatırımcılarına göre bugünlerde dibi gören altcoinlerde binlerce kat kazanç fırsatı var. Fakat yüksek kazanç potansiyeli aynı zamanda yüksek kayıp riskleri de doğurur. Yatırımcıların bunu bilerek 1-3-5-10 yıllık metaverse altcoin yatırımlarını şekillendirmesi gerekir.

Hali hazırda düşüş dönemindeyiz ve piyasaların daha ne kadar eriyeceği hakkında kimsenin fikri yok. Bu sebepten %90 düştüğü için yatırım yaptığınız kripto paraların birkaç kez daha %90 düşme ihtimalini aklınızdan çıkarmamalısınız. Geçtiğimiz yıl boğa sezonunda kripto paralarla tanışan yeni kripto para yatırımcıları bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Terra (LUNA) ve UST çöküşü canlı bir örnek oldu. Birkaç yıl içinde yeniden boğa sezonu yaşarsak, o günlerde FOMO’ya kapılıp yeni giriş yapan yatırımcılara bunu öğretecek benzer olaylar yaşamamız da olasıdır.

MANA, CEEK, Ape Coin Yorumları

Metaverse odaklı kripto paraların toplam piyasa değeri 10,9 milyar dolara kadar düştü. Günlük işlem hacmi ise yaklaşık 2 milyar dolar seviyelerinde bulunuyor. Tüm kripto paraların 3 trilyon dolardan 900 milyar dolara eridiğini düşünürsek bu geri çekilme makul görünüyor.

Decentraland (MANA)

Kripto paralarda arasında metaverse odaklı çalışan en büyük altcoin Decentraland (MANA)’dır. Yaklaşık 1,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilk sırada yer alıyor. Yazı hazırlandığı sırada MANA fiyatı 0,86 dolardan alıcı buluyor. Birçok dev markayla anlaşmalar yapan MANA, metaverse coşkusu başladığında ön plana çıkan ilk kripto para oldu. Birçok uzman geçtiğimiz yıl MANA için çift haneli fiyat hedefleri veriyordu ancak talihsizlik bu ya, metaverse hype başladığı sırada kripto paralar zirvesini yaparak düşüşe geçiyordu.

ApeCoin (APE)

Yuga Labs, NFT alanında en büyük şirketlerden biridir. BAYC, MACY gibi en büyük NFT koleksiyonlarının telif sahibi olarak pazarın önemli bir kısmını ellerinde tutuyorlar. Yakın zamanda metaverse arazi satışlarını yaptılar ve kendi metaverse platformunu hayata geçirdiğinde APE fiyatında ciddi hareketlenmeler görebiliriz. Coinbase, BAYC NFT’leri için bir mini dizi hazırlıyor ve bu gelişme de fiyatı 2022 yılında olumlu etkileyebilir. Tüm bunlar beklentiler fakat APE fiyatı ATH seviyesinden %90 düşerek yazı hazırlandığı sırada 4,3 dolardan alıcı buluyor. Piyasalar büyük düşüşe başlamadan önce ApeCoin en büyük metaverse kripto parasıydı.

CEEK Coin

Burada sayılan 3 metaverse altcoin arasında Türk yatırımcının en yoğun bulunduğu proje CEEK Coindir. 15 Temmuz tarihinde CEEK metaverse arazi satışlarına başlayacak. Bu tarih yaklaştıkça fiyatta daha büyük volatilite görebiliriz. Piyasa değeri 114 milyon dolar seviyesinde olduğu için ciddi bir büyüme potansiyeli var. En azından kağıt üzerinde 10x yaptığında üçüncü en büyük metaverse altcoin olacaktır. Fakat bunu yapması için SAND, AXS gibi devleri ardında bırakması gerekir. CEEK bu devleri yıkabilecek güce sahip mi? Diğer projelerin on-chain verilerine bakarsak imkansız olmasa da böyle bir ihtimal zor görünüyor.

Peki hangi metaverse coin alınmalı? Güncel gelişmeler ışığında kendi kapsamlı araştırmanızı da yaparak buna siz karar vermelisiniz. İnternet sitemizde 3 kripto para için de detaylı teknik verilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.