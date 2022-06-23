Yükseliş için neden umut var? Yatırımcıların dikkat etmesi gereken en önemli şey ne? Güncel veriler bize ne söylüyor?

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Mevcut ayı piyasası, yatırımcıların uzun süredir portföyünü eritiyor. Altcoinlerde yüzde 80’i aşan kayıplar yaşandı. Peki kripto paralar sonsuza kadar mı düşecek? Bugüne kadar yıllar süren düşüşler olmadı. Kripto paralar ortalama 4 yıllık periyotlarda oldukça güçlü döngüler yaşadı. Yatırımcıların önemli bir kısmının artık bitti dediği noktada yeni ATH’lar gördük.

Bitcoin ve Kripto Paralar

Amerikalı yatırımcı Jim Rogers “Yatırım dünyasında dipler dört yılın en düşük seviyelerinde bitmiyor, 10-15 yılın en düşük seviyelerinde bitiyor” diyor. Peki kripto paralar 10 yıldan daha uzun bir süre düşmeye devam mı edecek? Güncel verilere göre halen ciddi anlamda umut var. Kripto paraların fiyatını en fazla etkileyen şey duygulardır. Geniş perspektifte teknik analizin de “duyguları” belirli bir matematiğe oturtmaya çalıştığı da gerçektir.

Duyguları ölçmek için zincir üzerindeki ‘sosyal baskınlık’ metriği kritik öneme sahip. Yatırımcıların birim kar başına stresi ve piyasadaki genel duyarlılık hakkında bilgileri buradan alabiliriz.

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

İlginçtir ki, son iki yılın çoğunda piyasa, altcoin çılgınlığı tüm hızıyla devam ederken BTC’nin sosyal hakimiyet değerini %20’nin oldukça altında gördü. Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, Bitcoin’in sosyal hakimiyeti bu hafta %25’in üzerine çıktı.

Bu, kripto para topluluğunun genel olarak Bitcoin hakkında “sağlıklı” bir bakış açısına sahip olduğunun göstergesidir. Ayrıca, kripto forumlarındaki tüm tartışmaların dörtte birinden fazlasının altcoinler veya stablecoinler yerine Bitcoin olmaya başladı. Yani insanlar artık Bitcoin’i daha fazla konuşur hale geldi.

6 Haziran sonrası olumsuz duygu toparlandı. Şu anda -0.069 seviyesinde bulunuyor. Pozitif bölgeye geçme şansı şu anda düşük fakat harekete geçmek isteyen yatırımcılar için bu bir fırsat olabilir. Nitekim bir önceki haberde 1,5 trilyon dolarlık bir varlık yönetim şirketinin bugün duyurduğu kripto para ekibinden bahsettik.

Bununla birlikte, veri platformu Tokenview’e göre Bitcoin’in üçüncü en büyük balinası 23 Haziran’da 565 BTC’lik Bitcoin aldı. Tecrübeli yatırımcıların harekete geçmeye başlaması da diğer bir olumlu gelişmedir. Adres şu anda toplam 129.936 Bitcoin’e sahip ve toplam değeri yaklaşık 2,6 milyar dolar. Bu, genel piyasanın şu anda 20.000 dolar seviyesini destek olarak gördüğünü de doğrular.

Bununla birlikte, son MVRV verisi hafif bir umut uyandırıyor. Yazı hazırlandığı sırada MVRV 18 Haziran’daki son dip seviyesinden toparlanarak %-13,17’de durmuştu. Metrik hala BTC’nin ortalama olarak düşük değerli olduğunu belirtse de. Burada, bu metriğin bir toparlanmayı amaçladığını belirtmekte fayda var.

Şu dakikalarda hep güzel ve umut veren şeylerden bahsetti. BTC için tüm küçük yükseliş faktörlerini ön planda tutarak “Bitcoin çöküşünün” sona ermesi beklenebilir. Ancak bunun gerçekleşmesinin birkaç yıl sürebileceğini unutmayalım. Yatırımcıların kesinlikle dikkat etmesi gereken bir şey var. Eğer biri geleceği göremediği halde size fiyat konusunda net bilgiler veriyorsa onun yalan söylediğinden emin olabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.