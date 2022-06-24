Polygon dün itibariyle başladığı rallisiyle yatırımcısını sevindirdi ve düşüşün görüldüğü piyasada yaklaşık %10'luk bir hareket yaptı.

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Çarşamba günü, Polygon (MATIC) %8.44 ralli yaptı. Salı günü %4.77’lik bir artışın ardından MATIC, günü 0.455$’dan kapattı. Güne karışık bir başlangıç ile, MATIC’in bir hamle yapmadan önce sabahın en düşük seviyesi 0.3944’e düştüğü görüldü.

Ana Destek Seviyelerinden uzaklaşan MATIC, 0,4709 dolarlık geç bir yüksek seviyeye ulaşmak için ilk büyük direnç seviyesini 0,4515 dolarda kırdı.

0,46 doların altına geç bir geri çekilmeye rağmen, MATIC olumlu hareketine devam etti. Artış, Fed Başkanı Powell’ın Capitol Hill’deki ifadesine tepki gösteren daha geniş kripto piyasası için düşüş seansının ortasında geldi.

Ağ haber güncellemeleri, MATIC’in Cumartesi cari yılın en düşük seviyesi olan 0,3159 dolardan oldukça uzakta olmasıyla, ara oturumu sağladı. Yükseliş bugün devam etti ve yükseliş kripto sabahı, sabah oturumu boyunca daha fazla destek ekledi.

Polygon ID, Olumlu Hava Yarattı

Çarşamba günü, Polygon, yeni ZK tabanlı yönetişim çerçeveleri oluşturmak için Polygon ID x Polygon DAO entegrasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Duyuru ayrıca, Polygon ID’nin nasıl çalıştığına ve Polygon DAO‘nun Polygon ID entegrasyonuna ilişkin ayrıntılı ayrıntılara da yer verdi. Web3 ile ilgili olarak, Polygon, Polygon ID’nin başlatılmasını daha iyi zamanlayamazdı.

MATIC Fiyat Hareketi

Yazı sırasında, MATIC %10,33 artışla 0,502 dolara kadar yükseldi. Yükselişli bir sabah, MATIC’in ilk büyük direnç seviyesini 0.4859 dolarda kırdığını ve sabahın yükseği 0.5133 dolara ulaştığını gördü.

Birinci büyük direnç düzeyinde bir düşüşten kaçınmak için işaret edilen nokta 0,4402 dolar seviyesi. İkinci büyük direnç düzeyi ise 0,5166 dolarda görünmekte. Daha büyük bir bir kripto rallisi, 0,5133 dolardan bir kırılmayı destekleyecektir. 0,52 dolara doğru bir hareket olması durumunda, MATIC Üçüncü Ana Direnç Düzeyini 0,5931 ABD Doları ve direnci 0,60 ABD Doları olarak hedefleyebilir.

Birinci büyük destek 0,4094 ABD doları seviyesinde görülmekte. Aşırı düşüşle karşılaşmamak için MATIC, 0,40 doların altına düşmekten kaçınmalıdır. İkinci Ana Destek Seviyesi 0,3636 dolar seviyesinde görülmekte.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.