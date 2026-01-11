Genel

Analistten Dikkat Çeken XRP Yorumu: “Görüntü İyi Değil”

Özet

  • XRP haftalık grafikte mezar taşı doji sinyali veriyor.
  • 2 dolar üzerindeki denemeler satış baskısıyla karşılaşıyor.
  • Teknik göstergeler zayıf momentum ve belirsiz yönü işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

XRP, haftalık grafikte beliren teknik bir formasyon nedeniyle yeniden baskı altında bulunuyor. Kripto para son günlerde 2 dolar seviyesini korumakta zorlanırken, teknik analiz cephesinden gelen uyarılar dikkat çekiyor. Piyasa verileri, alıcıların kısa süreli denemelerine rağmen satış baskısının ağır bastığını gösteriyor. Analist değerlendirmeleri, mevcut görünümün temkinli okunması gerektiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Haftalık Grafikte Ortaya Çıkan Teknik Uyarı
2 Teknik Göstergeler Ne Anlatıyor?

Haftalık Grafikte Ortaya Çıkan Teknik Uyarı

Kripto para analisti Ali Martinez’in 11 Ocak tarihli değerlendirmesine göre XRP, haftalık grafikte “mezar taşı doji” olarak bilinen bir mum formasyonu oluşturma eğilimi gösteriyor. Teknik analiz literatüründe bu yapı, fiyatın seans içinde yukarı yönlü bir deneme yaptıktan sonra satıcıların kontrolü ele almasıyla kapanışın açılış seviyesine yakın gerçekleşmesiyle tanımlanıyor. Uzun üst fitil ve küçük gövde, yüksek seviyelerin reddedildiğine işaret ediyor.

XRP fiyatı söz konusu dönemde 2 dolar eşiğinin üzerine çıkarak 2,09–2,30 dolar bandını test etti. Ancak bu hareket kalıcı olamadı ve yoğun satışlarla karşılaştı. Haftalık zaman diliminde görülen bu tür formasyonlar, kısa vadeli oynaklıktan ziyade piyasanın genel algısını yansıtması nedeniyle daha fazla önem taşıyor. Analistler, bu görünümün alıcıların gücünde zayıflamaya işaret ettiğini vurguluyor.

Mezar taşı doji tek başına kesin bir trend dönüşü anlamı taşımıyor. Yine de genellikle direnç bölgelerine yakın seviyelerde ortaya çıkması, yükseliş ivmesinin sorgulanmasına neden oluyor. XRP’de gözlenen yapı, son haftalardaki düşüş sürecinin ardından gelen toparlanma denemesinin sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

Teknik Göstergeler Ne Anlatıyor?

Güncel piyasa verilerine göre XRP, 2,09 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 0,33 oranında değer kaybı yaşamış durumda. Haftalık bazda ise kazanç oranı yüzde 0,1’in altında kalıyor. Bu tablo, fiyatın yatay ve kararsız bir seyir izlediğini ortaya koyuyor.

Teknik göstergeler kısa ve orta vadeli tabloyu daha net biçimde yansıtıyor. XRP, 2,03 dolar civarında bulunan 50 günlük basit hareketli ortalamanın az da olsa üzerinde tutunuyor. Bu seviye kısa vadede destek olarak izleniyor. Buna karşın fiyatın 2,56 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalamanın belirgin şekilde altında kalması, ana trendin zayıf olduğunu gösteriyor.

Momentum tarafında ise 14 günlük Göreceli Güç Endeksi 53,9 seviyesinde bulunuyor. Nötr bölgedeki bu değer, güçlü bir alım isteğinin henüz oluşmadığını düşündürüyor. Psikolojik açıdan kritik kabul edilen 2 dolar eşiğinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması, piyasada temkinli bir bekleyişin sürdüğünü gösteriyor.

Ömer Ergin
Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
