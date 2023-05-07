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4 Ünlü Uzmanın Yeni Hafta İçin Kripto Para Tahminleri!

Özet

  • Altcoinler Bitcoin karşısında değer kaybediyor.
  • Analistler kısa vadede düşüş riskine dikkat çekerken orta vadeli görünüm pozitif.
  • Boğaların Bitcoin'i yeniden 30.000 doların üstüne taşıması gerekiyor.
09:35
7 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları Fed haftasını geride bırakıyor ve neredeyse başladığı yere geri dönmüş durumda. Bu can sıkıcı olsa da Fed’in artık tavana ulaşmak üzere olduğunun sinyalini vermiş olması orta vadede risk iştahını artırabilir. Ancak şimdilik kısa vadeli endişeler yatırımcıların ürkekliğini besliyor. Peki sırada ne var?

Bitcoin (BTC)

Kral kripto para birimi geniş bir aralıkta işlem görmeye devam ediyor. Hafta sonu düşen hacimler şimdilik ayıların lehine ve haftaya gelecek verilerin tedirginliğinden güç buluyorlar. Popüler kripto analisti Crypto Tony, son piyasa güncellemesinde aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı;

“Bitcoin şu anda gerçekten belirsizlik içinde ve ne yapacağını bilmiyor… Bir pozisyondan geri çekildim ve sadece bu aralığın bir tarafının yeniden girmek için kırılmasını bekliyorum”.

Analiste göre eksik olan şey momentum eksikliği ve eğer bu geri gelirse 32.000 dolara doğru hızlı bir toparlanma görebiliriz. Diğer bir analist CryptoBullet ise dün yaşanan düşüşü ele aldı. Piyasa yorumunda son düşüşü olağanüstü görmeyen analist Bitcoin’in daralan bir takozda olduğunu savunuyor. Ona göre bu yükselişten önceki son düşüş ve orta vadeli yükseliş beklentisi devam ediyor.

Uzmanların Kripto Para Yorumları

Haftalık grafiği analiz eden analist Gert van Lagen, 200 haftalık basit hareketli ortalamayı (SMA) bir sonraki direnç çizgisi olarak işaretledi ve Bitcoin‘in muhtemelen eşit derecede yükseliş gösteren ters baş ve omuz grafik formasyonunu tamamlayacağını belirtti. Aşağıdaki grafiği paylaştı ve hedef heyecan vericiydi.

Son analist CryptoAce boğaların aşması gereken dirence haftalık grafikte dikkat çekti. Ona göre eğer direnç bölgesi aşılamazsa Bitcoin fiyatının 24.000 dolara kadar düştüğü kötü bir senaryoyla karşı karşıya kalacağız.

Altcoinlerde durum daha kötüydü. Dün yaşanan BTC düşüşü birçok kripto paranın BTC karşısında da değer kaybetmesine neden oldu. Son ralliden payını alamayan altcoinler şimdi düşüşün ardından destek seviyelerini de kaybediyor. Bu durum eğer Bitcoin düşüşü sürerse daha derin dipler görmemizi sağlayabilir.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.880 dolardan alıcı buluyor.

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