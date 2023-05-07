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Artık sonuna ulaştığımız hafta oldukça heyecan vericiydi. Fed iyimserleri yine yüz üstü bıraktı. Fakat iyi yönde gelişme var. Artık faiz tavanı sinyallerini çok daha net biçimde görmeye başlıyoruz. Risk piyasalarının ihtiyaç duyduğu şey tam olarak bu ve Bitcoin %5-5,25’lik faiz oranına rağmen son derece güçlü duruyor.

Haftanın Kripto Kritik Gelişmeleri

Her Pazar klasikleşen haftanın kritik gelişmeleri makalesini kaleme alıyoruz. Volatilitenin artacağı saatler bugünden büyük ölçüde belli ve yatırımcıların tek yapması gereken buna hazırlanmak. Üstelik öncü göstergeler bize gelecek verilerin pek kripto lehine olmayabileceğini de gösteriyor. Yani bu hafta özellikle altcoinler için cazip alım bölgelerinin ziyaret edildiğini görebiliriz. Peki bu hafta Pazartesi’den Pazar’a kadar hangi kritik gelişmeler kripto paralara yön verecek.

8 Mayıs Pazartesi

02:50 Japonya Para Politikası Toplantı Tutanakları

17:00 ABD İstihdam Trend Endeksi (Önceki: 116,24)

18:00 ABD Tüketici Enflasyon Beklentileri (Önceki: 4,7%)

9 Mayıs Salı

15:30 Fed/Jefferson Konuşacak

19:05 FOMC/Williams Konuşacak

Konuşacak DYDX Kilit Açılışı (15,6 Milyon $)

10 Mayıs Çarşamba

15:30 ABD Çekirdek Enflasyon (Aylık) (Beklenti: 0,4 Önceki: 0,4)

Çekirdek Enflasyon (Yıllık) (Beklenti: 5,5% Önceki: 5,6%)

(Yıllık) (Beklenti: 5,5% Önceki: 5,6%) Enflasyon (Yıllık) (Beklenti: %5 Önceki: %5)

Enflasyon (Aylık) (Beklenti: 0,4 Önceki: 0,1)

ABD Temsilciler Meclisinde “Kripto Piyasalarında Düzenleyici Boşluklar” Duruşması

Chiliz Sports Blockchain Lansmanı

Polygon (MATIC) Whitepaper Güncellemesi

11 Mayıs Perşembe

04:30 Çin Tüfe (Beklenti: %1 Önceki: 0,7%)

14:00 İngiltere Faiz Kararı (Beklenti: +25bp)

(Beklenti: +25bp) 15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Beklenti: 0,2% Önceki: -0,1%)

15:30 ABD ÜFE (Aylık) (Beklenti: 0,3% Önceki: -0,5%)

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 245K Önceki: 245K)

16:15 İngiltere MB Başkanı Bailey Konuşacak

17:15 Fed/Waller Konuşacak

12 Mayıs Cuma

17:00 ABD Michigan Enflasyon Beklentisi (Önceki: %4,6)

Aptos Kilit Açılışı (42 Milyon $)

13 Mayıs Cumartesi

02:45 Fed/Jefferson Konuşacak

17:30 Fed/Cook Konuşacak

Kripto Yatırımcılarına Öneriler

Bu haftanın adı enflasyon ve eğer rakamlar düşmeye devam etmezse Fed’in yolu uzayabilir. Bir aylık düşüş duraklaması şu ortamda özellikle altcoinler aşırı satış bölgelerine gevşemişken daha olumsuz sonuçların doğmasına neden olabilir. Bununla birlikte Japonya ve İngiltere’den gelecek veriler, haberler dolar endeksini direkt etkileyeceği için dikkate alınmalı.

Williams bu hafta konuşacak en kritik Fed yetkilisi çünkü onun faiz kararlarında oy yetkisi var. Bu yüzden yapacağı açıklamalara, önümüzdeki toplantıya dair vereceği sinyaller yakından izlenmeli. Faiz artırımlarının oy birliğiyle alındığı şu dönemde her FOMC üyesinin görüşü ciddi önem arz ediyor.

Diğer taraftan altcoinler özelinde önemli gelişmeler var. Eğer Chiliz halka açık lansmanla birlikte başka müjdeler de verirse anlık fiyat artışı görebiliriz. Ekip fan tokenlere özel bir blockchain için kolları sıvamıştı artık sona geliniyor. Socios’un büyük takımlarla ortaklıkları var ve onlarla yapacağı işlere dair bir yol haritasını bu hafta görebiliriz.

Polygon bir süredir ilgiyi kaybetti. Yol haritasına daha heyecan verici detayları ekleyip ciddi hype oluşturabilir. ZK+AI tarzında yenilikçi ve coşku uyandıracak ürün hedefleri fiyatı hızla yukarı çekebilir.