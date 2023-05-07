Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Vakit Geldi! 24 Kritik Gelişme Bu Hafta Bitcoin, Altın ve Altcoinlere Yön Verecek! Büyük Riske Dikkat!

Vakit Geldi! 24 Kritik Gelişme Bu Hafta Bitcoin, Altın ve Altcoinlere Yön Verecek! Büyük Riske Dikkat!

Özet

  • Salı günü FOMC üyesi Williams tarafından yapılacak yorumlar piyasayı hareketlendirebilir.
  • Çarşamba günü ABD çekirdek enflasyon verisinin yüzde 5,6 altında gelmesi gerekiyor.
  • Perşembe ABD üretici enflasyonu açıklanacak. Beklenti aylıkta yüzde 0,2 ve altı.
08:35
7 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Artık sonuna ulaştığımız hafta oldukça heyecan vericiydi. Fed iyimserleri yine yüz üstü bıraktı. Fakat iyi yönde gelişme var. Artık faiz tavanı sinyallerini çok daha net biçimde görmeye başlıyoruz. Risk piyasalarının ihtiyaç duyduğu şey tam olarak bu ve Bitcoin %5-5,25’lik faiz oranına rağmen son derece güçlü duruyor.

Haftanın Kripto Kritik Gelişmeleri

Her Pazar klasikleşen haftanın kritik gelişmeleri makalesini kaleme alıyoruz. Volatilitenin artacağı saatler bugünden büyük ölçüde belli ve yatırımcıların tek yapması gereken buna hazırlanmak. Üstelik öncü göstergeler bize gelecek verilerin pek kripto lehine olmayabileceğini de gösteriyor. Yani bu hafta özellikle altcoinler için cazip alım bölgelerinin ziyaret edildiğini görebiliriz. Peki bu hafta Pazartesi’den Pazar’a kadar hangi kritik gelişmeler kripto paralara yön verecek.

8 Mayıs Pazartesi

  • 02:50 Japonya Para Politikası Toplantı Tutanakları
  • 17:00 ABD İstihdam Trend Endeksi (Önceki: 116,24)
  • 18:00 ABD Tüketici Enflasyon Beklentileri (Önceki: 4,7%)

9 Mayıs Salı

  • 15:30 Fed/Jefferson Konuşacak
  • 19:05 FOMC/Williams Konuşacak
  • DYDX Kilit Açılışı (15,6 Milyon $)

10 Mayıs Çarşamba

  • 15:30 ABD Çekirdek Enflasyon (Aylık) (Beklenti: 0,4 Önceki: 0,4)
  • Çekirdek Enflasyon (Yıllık) (Beklenti: 5,5% Önceki: 5,6%)
  • Enflasyon (Yıllık) (Beklenti: %5 Önceki: %5)
  • Enflasyon (Aylık) (Beklenti: 0,4 Önceki: 0,1)
  • ABD Temsilciler Meclisinde “Kripto Piyasalarında Düzenleyici Boşluklar” Duruşması
  • Chiliz Sports Blockchain Lansmanı
  • Polygon (MATIC) Whitepaper Güncellemesi

11 Mayıs Perşembe

  • 04:30 Çin Tüfe (Beklenti: %1 Önceki: 0,7%)
  • 14:00 İngiltere Faiz Kararı (Beklenti: +25bp)
  • 15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Beklenti: 0,2% Önceki: -0,1%)
  • 15:30 ABD ÜFE (Aylık) (Beklenti: 0,3% Önceki: -0,5%)
  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 245K Önceki: 245K)
  • 16:15 İngiltere MB Başkanı Bailey Konuşacak
  • 17:15 Fed/Waller Konuşacak

12 Mayıs Cuma

  • 17:00 ABD Michigan Enflasyon Beklentisi (Önceki: %4,6)
  • Aptos Kilit Açılışı (42 Milyon $)

13 Mayıs Cumartesi

  • 02:45 Fed/Jefferson Konuşacak
  • 17:30 Fed/Cook Konuşacak

Kripto Yatırımcılarına Öneriler

Bu haftanın adı enflasyon ve eğer rakamlar düşmeye devam etmezse Fed’in yolu uzayabilir. Bir aylık düşüş duraklaması şu ortamda özellikle altcoinler aşırı satış bölgelerine gevşemişken daha olumsuz sonuçların doğmasına neden olabilir. Bununla birlikte Japonya ve İngiltere’den gelecek veriler, haberler dolar endeksini direkt etkileyeceği için dikkate alınmalı.

Williams bu hafta konuşacak en kritik Fed yetkilisi çünkü onun faiz kararlarında oy yetkisi var. Bu yüzden yapacağı açıklamalara, önümüzdeki toplantıya dair vereceği sinyaller yakından izlenmeli. Faiz artırımlarının oy birliğiyle alındığı şu dönemde her FOMC üyesinin görüşü ciddi önem arz ediyor.

Diğer taraftan altcoinler özelinde önemli gelişmeler var. Eğer Chiliz halka açık lansmanla birlikte başka müjdeler de verirse anlık fiyat artışı görebiliriz. Ekip fan tokenlere özel bir blockchain için kolları sıvamıştı artık sona geliniyor. Socios’un büyük takımlarla ortaklıkları var ve onlarla yapacağı işlere dair bir yol haritasını bu hafta görebiliriz.

Polygon bir süredir ilgiyi kaybetti. Yol haritasına daha heyecan verici detayları ekleyip ciddi hype oluşturabilir. ZK+AI tarzında yenilikçi ve coşku uyandıracak ürün hedefleri fiyatı hızla yukarı çekebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Tüm Rüzgar Onun Arkasındaydı! Binance Listeleyince Fiyatı Yüzde 6 Düştü! Şimdi Ne Olacak?
Tüm Rüzgar Onun Arkasındaydı! Binance Listeleyince Fiyatı Yüzde 6 Düştü! Şimdi Ne Olacak?
İlk 10’daki Kripto Para Büyük Kırılıma Yaklaşıyor! Kaç Dolar Olacak?
İlk 10’daki Kripto Para Büyük Kırılıma Yaklaşıyor! Kaç Dolar Olacak?
Şov Bitti Mi? SUI, PEPE, FLOKI Coin Yorum! Gelecekleri Var Mı?
Şov Bitti Mi? SUI, PEPE, FLOKI Coin Yorum! Gelecekleri Var Mı?
Çin Kriptoyu Yasakladığını Sanıyordu! Fakat Öyle Olmadı!
Çin Kriptoyu Yasakladığını Sanıyordu! Fakat Öyle Olmadı!
Kıdemli Kripto Trader: Kötü Haberlerim Var! Hayır Düşündüğünüz Gibi Değil!
Kıdemli Kripto Trader: Kötü Haberlerim Var! Hayır Düşündüğünüz Gibi Değil!
4 Ünlü Uzmanın Yeni Hafta İçin Kripto Para Tahminleri!
4 Ünlü Uzmanın Yeni Hafta İçin Kripto Para Tahminleri!
Kripto Paralar Yeni Güne Nasıl Başladı? Dönüm Noktası Yaklaşıyor!
Kripto Paralar Yeni Güne Nasıl Başladı? Dönüm Noktası Yaklaşıyor!
Çin Kripto Paralar İçin Toplandı! İşte Alınan Kararlar!
Çin Kripto Paralar İçin Toplandı! İşte Alınan Kararlar!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023