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Kripto Paralar Yeni Güne Nasıl Başladı? Dönüm Noktası Yaklaşıyor!

Özet

  • Kripto paralar klasikleşen hafta sonu düşüşünü yaşıyor.
  • Çarşamba günü gelecek enflasyon verisi özellikle altcoinlerdeki satışları hızlandırabilir.
  • PEPE Coin beklendiği gibi Binance listelemesinin ardından rallisini şimdilik sonlandırdı.
08:00
7 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı tekrar 29.000 doların altında ve altcoinlerdeki kayıplar dikkat geçiyor. Bu hafta sonu da klasik düşüşlerden birini görüyoruz. Azalan hacimler ayılar için ihtiyaç duydukları ortamı oluşturuyor. Son verilerin de negatif gelmesiyle birlikte yatırımcılardaki risk iştahı da önemli ölçüde azaldı. Peki 2023 beşinci sürprizini de yapacak mı?

Bitcoin (BTC) Son Durum

Yılın ilk ayından itibaren Bitcoin fiyatının her ay istikrarlı biçimde yeni zirveler yaptığını gördük. Mayıs ayı da bu yüzden beklentileri yukarı çekmişti. Uzmanlar serinin devam etmesi halinde 32.400 ve üstünde yeni bir zirve görebileceğimizi düşünüyordu. Ancak şimdilik tüm bu beklentiler bir hayal kırıklığına dönüştü.

Cuma günü gelen 3 verinin üçü de kripto paraların aleyhineydi. Saatlik ücretlerdeki artış, Tarım Dışı İstihdamdaki yükseliş ve işsizlik oranının düşüşü bize bir şeyler anlatıyor. Powell, Çarşamba günü akşam muhtemelen bu verileri tahmin ederek cesur davrandı ve haksız değildi.

10 Mayıs tarihi Bitcoin fiyatı için yeni bir dönüm noktasını temsil edecek. Heyecanla beklenen Nisan ayı enflasyon raporu açıklanacak. Eğer yıllıkta %5’in altında bir rakam görmezsek Bitcoin fiyatındaki düşüşün devam etmesi normal karşılanacaktır. Özellikle Haziran toplantısına kadar gelecek verilere işaret edip tavan imasında bulunan Fed için her veri kritik öneme sahip.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 28.788 dolarda bulunuyor fiyatın şimdilik 28.500 doları koruyor olması pozitif ancak altındaki kapanışlar yeniden 27.200 dolara doğru bir düşüş dalgası başlatabilir.

Kripto Paralarda Son Durum Ne?

Endişe verici olan şey Bitcoin fiyatındaki düşüş hızından daha güçlü biçimde gevşeyen altcoinler fiyatlarıdır. Bu durum daha fazla yatırımcının orta vadede düşüş beklediğini gösteriyor. Destek seviyelerini kaybeden altcoinlerde RSI ölçümleri artık aşırı satış seviyelerine koşuyor. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü gelecek enflasyon verisi %5’in üstünde olursa muhtemelen ciddi bir satış dalgası daha göreceğiz. Hafta sonu riskini azaltan yatırımcıların temel motivasyonu bu olabilir.

En büyük 100 kripto para arasında CAKE, RNDR, LUNC, HT ve IMX %15’in üstünde kayıp yaşadı. PEPE Coin ilk 100’e girdi ancak o da Binance listelemesinin ardından ivme kaybetmiş görünüyor. Yatırımcıların önümüzdeki hafta gelecek enflasyon verisinin olumsuz olma ihtimaline hazırlıklı olması gerekiyor. Öncü göstergeler düşüşün bir veya birkaç aylığına yatay seyre dönüşebileceğini gösteriyor.

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