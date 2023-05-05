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  •   PEPE Coin Balinaları Harekete Geçiyor! Binance Borsasına Dikkat! Ortalama Maliyeti Ne?

PEPE Coin Balinaları Harekete Geçiyor! Binance Borsasına Dikkat! Ortalama Maliyeti Ne?

Özet

  • PEPE Coin balinası 20:30'da Binance borsasına 15 Milyon dolarlık token transfer etti.
  • Balinanın ortalama maliyeti 0,0000002535 dolar.
  • Binance borsasında şimdilik satıcılar hakim görünüyor. Fiyat ani iniş/çıkışlar yapabilir.
21:51
5 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası Binance saat 21:00’da Pepe Coin’i listeledi. Bu bazı tartışmalara da yol açtı. Örneğin listelemenin “inovasyon” kategorisinde yapılmış olması dikkat çekiciydi. Binance genelde yüksek riskli varlıkları bu etiketle listeliyor fakat kripto topluluğu PEPE Coin ile inovasyon arasındaki bağlantıyı kuramadı. Fakat daha önemli detaylar var.

PEPE Coin Balina Hareketleri

Birden fazla balina PEPE Coin alımıyla milyonlarca dolarlık kazanç elde etti. Sadece birkaç yüz dolarlık alım yaparak milyonlarca dolar kazanç elde eden balinalar sonsuza kadar beklemeyecek. Üstelik Binance listelemesi duyurulmuşken. Bugün saat 20:30’da 15 milyon dolarlık PEPE Coin tutan bir balina varlıklarını Binance borsasına transfer etti.

Genelde bu tarz hareketler yaklaşan satışa yorulur ve yeni listeleme aşamasında tek kalemde 15 milyon dolarlık potansiyel satış riski azımsanacak gibi değil. Diğer taraftan birçok yatırımcı akşam yapılacak listeleme öncesinde daha fazla yükseliş umuduyla alım yaptı. Yani bunların da bir noktada kar satışları yapması gerekiyor.

PEPE Coin Balina Maliyeti

Yazı hazırlandığı sırada Binance borsasında PEPE Coin 0,00000321 dolardan alıcı buluyor. Fiyat 0,00000439 doları gördükten sonra satıcılar harekete geçti. Şimdi de fiyatı önceki 15 dakikalık mumun altına itiyorlar. Yani satış için doğru zaman gelmiş olabilir. Eğer 0,0000030 dolar altında kapanışlar görülürse daha yüksek maliyetle alım yapan yatırımcıların panik satışları gelebilir.

Peki 20:30’da Binance borsasında 4 trilyondan fazla token transfer eden balinanın maliyeti kaç dolardı? Tam tamına 0,0000002535 dolar yani mevcut fiyattan bile 10x daha kazançlı. Bu tarz balinaların sayısı azımsanacak gibi değil. Yatırımcıların önemli bir kısmı son birkaç günde PEPE Coin’den haberdar olsa da biz 25 Nisan tarihinde PEPE ve birkaç yeni meme tokende ilgi artışına dikkat çekmiştik. Bunu diğerleri de görüp pozisyon aldı.

Yatırımcıların önümüzdeki saatlerde gelecek olası düşüş dalgasına karşı temkinli olması gerekiyor. Diğer taraftan vadeli işlem paritelerinin devreye alınmasından dolayı her iki yöne ani fiyatlamalar görmemiz de olasıdır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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