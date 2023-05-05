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Kripto para yatırımcıları bugünlerde meme tokenlere daha fazla ilgi gösteriyor. Fakat DOGE, SHIB bunlara dahil değil. 25 Nisan tarihinde dikkat çektiğini söylediğimiz PEPE Coin’in hızlı yükselişi herkesi şaşırttı. Çok kısa süre PEPE Coin 100.000 yatırımcıya ulaştı. Bu heyecan verici çünkü henüz ayı piyasalarından çıkmış değiliz.

Shiba Coin (SHIB) ve PEPE

25 Nisan tarihinde PEPE Coin’in büyük hype’ı devam ettirebileceğini söylediğimizde kimse bu kadarını beklemiyordu. Son 1 haftadır birçok yatırımcı PEPE Coin’den yeni haberdar oluyor ve ona bir elmas gibi davranıyorlar. Sorun şu ki bu alanda tecrübeli yatırımcıların çoğu ona çoktan giriş yaptı ve artık zirveye yaklaşıyor olmalıyız. Genelde Binance listelemeleri bu tarz altcoinler için coşkunun zirveye yaklaştığının işaretidir.

Fakat bir sorun var. PEPE gibi alternatif meme tokenlerin popülerliğini artırıyor olması meme token pastasının daha fazla dilime bölünmesini sağlıyor. İnsanlar bu yüzden DOGE, SHIB gibi devleri görmezden gelmeye başladı. Binance listelemesi de gösteriyor ki FLOKI ile PEPE Coin hayatımızda daha fazla yer edinecek. Üstelik bu olurken SHIB ve DOGE orduları diğer saflara geçmeye devam ediyor.

Meme tokenler genelde pek fayda üretmez ve spekülatif kazanç peşinde koşan yatırımcılar onlara koşar. Bugünlerde SHIB artık heyecanını kaybetmiş ve yerini yenilere bırakmış gibi görünüyor. Tıpkı 2021 yılında DOGE’u gölgesinde bıraktığı günleri hatırlatıyor bu durum. Şimdi aynı şeyi Shiba Coin yaşıyor.

Fakat yine de Shiba Coin henüz ölmüş değil fakat eski ilgiyi toplamak için çok daha fazla çalışması gerekecek. Artık geçmesi gereken daha fazla popüler rakibi var.

Shiba Coin Yorum

Shiba Inu (SHIB) fiyatı, yatay bir destek alanında potansiyel bir sıçrama belirtileri gösteriyor. Ancak, uzun vadeli trendin yönü hala belirsizdi. Sonuç olarak, ilk yukarı yönlü hareket gerçekleşebilir. Ancak, bunun uzun vadeli trende nasıl uyduğu hala belirsizdir. Günlük grafikteki analize göre SHIB fiyatı Haziran 2022’den bu yana simetrik bir üçgen içinde işlem görmektedir.

Bu formasyon nötr olarak kabul edilir, yani yukarı yönlü bir kırılma ya da aşağı yönlü bir kırılma olasılığı eşittir. Şu anda fiyat üçgenin alt kısmında yer alıyor ve 4 Şubat’ta dirençle karşılaştığından beri düşüyor.

Kısa vadeli altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz, fiyatın 20 Nisan’da yükselen bir paralel kanaldan ayrıldığından beri düştüğünü gösteriyor. Bu, önceki yukarı yönlü hareketin tamamlandığını ve yapının artık geçerli olmadığını gösterdi. Şimdilik SHIB fiyatının 0,00000100 dolar desteğinin altında işlem görüyor olması 0,0000009 dolar desteğine doğru düşebileceğini gösteriyor.