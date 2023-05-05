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Kripto para yatırımcılarının spekülatif kazanç odaklı bölümü PEPE ve FLOKI etrafındaki hype’a fazlasıyla kapıldı. Hacimler ciddi anlamda şişti ve SUI bile unutuldu. Herkes daha fazla kazanç getireceği umuduyla Binance listelemesini bekliyordu. Peki listeleme sonrası son durum ne? Yatırımcıları neler bekliyor?

PEPE ve FLOKI Token

Binance borsası ertelediği listelemeyi saat 21:00’da gerçekleştirdi. PEPE Token fiyat listelemenin ardından 0,00000439 dolara kadar tırmandıktan sonra hızlı satışlarla karşılaştı. FLOKI ise 0,000054 doları gördükten sonra düşmeye başladı. İlk 15 dakikalık mumda alıcılar ağırlıkta görünüyor. Peki ikisi için tahmin edilen fiyat hedefleri neler?

Öncelikle PEPE Token henüz çok yeni ve yatırımcıların Ocak ayındaki BONK’u hatırlaması gerekiyor. Günlerde ciddi hype oluşturan Solana meme tokeni bugünlerde unutuldu. Burada PEPE Coin’in başarısı piyasaların nispeten yükselişte olduğu bir dönemde popülerlik kazanmasıdır. Diğer borsalardaki artan hacimler daha borsanın onu listelemesini sağladı. Şimdi Binance listelemesiyle artık PEPE Coin orta vadede gündemdeki yerini korumayı vadediyor.

PEPE, FLOKI Yorum

FLOKI Token nispeten eski bir meme coin ve bu alandaki artan coşkudan fazlasıyla faydalandı. Fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,000047 dolardan alıcı buluyor. Binance borsasındaki listelemeler için klasikleşen bir okuma vardır.

Binance listelemesine neden olabilecek hacim artışları görülür. Fiyat artar.

Binance listelemesi duyuruluyor. Fiyat daha da artar.

Binance listelemesi gerçekleşir. Fiyat zirveyi bulur ve kısa vadede düşmeye başlar.

Genelde üç aşama yeni listelenen birçok altcoin tarafından geçilir. Sonraki aşama ise listelemenin ardından 1 hafta 10 gün sonra coşkunun yeniden canlanıp canlanmadığıyla ilgilidir. Eğer hype tekrar yükselirse Binance borsasındaki güçlü likiditeyle fiyat yeni zirveler yapar.

Ancak yatırımcıların Binance listelemesini birçok yatırımcının satış sinyali olarak gördüğünü bilmesi gerekiyor.

Eğer FLOKI yükselişi devam ederse tekrar 0,000066 dolara kadar yükseldiğini görebiliriz. Düşüşün başladığı senaryoda güçlü destek 0,000028 dolar olacaktır.

Peki PEPE Coin cephesinde son durum ne? Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,00000342 dolardan alıcı buluyor. Eğer Binance borsasında satışlar devam ederse 0,0000011 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme görebiliriz.

Yatırımcılar bu tarz meme tokenlerin ekstra risk içerdiğini bilmelidir.