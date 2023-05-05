Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Pepe ve Floki Listelendi! İşte Fiyat Beklentileri! Son Dakika Binance Listelemesi!

Pepe ve Floki Listelendi! İşte Fiyat Beklentileri! Son Dakika Binance Listelemesi!

Özet

  • PEPE ve FLOKI saat 21:00'da Binance tarafından listelendi.
  • Şimdilik satıcılar daha fazla yükselişe izin vermiyor.
  • Binance listelemesi zirveye yaklaşıldığının işareti olabilir.
21:11
5 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının spekülatif kazanç odaklı bölümü PEPE ve FLOKI etrafındaki hype’a fazlasıyla kapıldı. Hacimler ciddi anlamda şişti ve SUI bile unutuldu. Herkes daha fazla kazanç getireceği umuduyla Binance listelemesini bekliyordu. Peki listeleme sonrası son durum ne? Yatırımcıları neler bekliyor?

PEPE ve FLOKI Token

Binance borsası ertelediği listelemeyi saat 21:00’da gerçekleştirdi. PEPE Token fiyat listelemenin ardından 0,00000439 dolara kadar tırmandıktan sonra hızlı satışlarla karşılaştı. FLOKI ise 0,000054 doları gördükten sonra düşmeye başladı. İlk 15 dakikalık mumda alıcılar ağırlıkta görünüyor. Peki ikisi için tahmin edilen fiyat hedefleri neler?

Öncelikle PEPE Token henüz çok yeni ve yatırımcıların Ocak ayındaki BONK’u hatırlaması gerekiyor. Günlerde ciddi hype oluşturan Solana meme tokeni bugünlerde unutuldu. Burada PEPE Coin’in başarısı piyasaların nispeten yükselişte olduğu bir dönemde popülerlik kazanmasıdır. Diğer borsalardaki artan hacimler daha borsanın onu listelemesini sağladı. Şimdi Binance listelemesiyle artık PEPE Coin orta vadede gündemdeki yerini korumayı vadediyor.

PEPE, FLOKI Yorum

FLOKI Token nispeten eski bir meme coin ve bu alandaki artan coşkudan fazlasıyla faydalandı. Fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,000047 dolardan alıcı buluyor. Binance borsasındaki listelemeler için klasikleşen bir okuma vardır.

  • Binance listelemesine neden olabilecek hacim artışları görülür. Fiyat artar.
  • Binance listelemesi duyuruluyor. Fiyat daha da artar.
  • Binance listelemesi gerçekleşir. Fiyat zirveyi bulur ve kısa vadede düşmeye başlar.

Genelde üç aşama yeni listelenen birçok altcoin tarafından geçilir. Sonraki aşama ise listelemenin ardından 1 hafta 10 gün sonra coşkunun yeniden canlanıp canlanmadığıyla ilgilidir. Eğer hype tekrar yükselirse Binance borsasındaki güçlü likiditeyle fiyat yeni zirveler yapar.

Ancak yatırımcıların Binance listelemesini birçok yatırımcının satış sinyali olarak gördüğünü bilmesi gerekiyor.

Eğer FLOKI yükselişi devam ederse tekrar 0,000066 dolara kadar yükseldiğini görebiliriz. Düşüşün başladığı senaryoda güçlü destek 0,000028 dolar olacaktır.

Peki PEPE Coin cephesinde son durum ne? Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,00000342 dolardan alıcı buluyor. Eğer Binance borsasında satışlar devam ederse 0,0000011 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme görebiliriz.

Yatırımcılar bu tarz meme tokenlerin ekstra risk içerdiğini bilmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Shiba Coin (SHIB) Üzgün! Artık Bitti Mi?
Shiba Coin (SHIB) Üzgün! Artık Bitti Mi?
Bu Olayın Fiyata Etkisi Büyük! Do Kwon Ve Terra Cephesinde Tutuklama Sonrası Son Durum Ne?
Bu Olayın Fiyata Etkisi Büyük! Do Kwon Ve Terra Cephesinde Tutuklama Sonrası Son Durum Ne?
Bitcoin’de PEPE Etkisi! 2021 Yılından Bu Yana Görülmeyen Sonunda Gerçekleşti! Peki Şimdi Ne Olacak?
Bitcoin’de PEPE Etkisi! 2021 Yılından Bu Yana Görülmeyen Sonunda Gerçekleşti! Peki Şimdi Ne Olacak?
PEPE ve FLOKI İyi Habere Doymuyor: 2 Yeni Müjde, Yatırımcıları Sevindirdi!
PEPE ve FLOKI İyi Habere Doymuyor: 2 Yeni Müjde, Yatırımcıları Sevindirdi!
Geliştiricisi Açıkladı! Tüm Meme Coin’ler Listelenirken Altcoin İşte Bu Yüzden Listelenmiyor!
Geliştiricisi Açıkladı! Tüm Meme Coin’ler Listelenirken Altcoin İşte Bu Yüzden Listelenmiyor!
Sıcak Gelişme: Binance, FLOKI ve PEPE’yi Listeliyor!
Sıcak Gelişme: Binance, FLOKI ve PEPE’yi Listeliyor!
İsrail, IŞİD İle Bağlantılı Binance Hesaplarına El Koydu: Binance Açıklama Yaptı
İsrail, IŞİD İle Bağlantılı Binance Hesaplarına El Koydu: Binance Açıklama Yaptı
Binance: Bizimle Uğraşma! Kripto Devi Son Dakika Açıklaması Yaptı!
Binance: Bizimle Uğraşma! Kripto Devi Son Dakika Açıklaması Yaptı!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023