Okuma Süresi: 2 Dakika

Floki Coin, genellikle Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) gibi diğer popüler kripto paraların başarısından ilham alan, topluluk destekli ve mem-tabanlı bir kripto para birimidir. Floki Coin, genellikle “Floki Inu” veya sadece “FLOKI” olarak da bilinir.

FLOKI Token Nedir?

Floki Coin, 2021 yılında başlatıldı ve amacı, hem eğlenceli hem de kullanıcı dostu bir kripto para sunmaktır. Bu token, Ethereum ağı üzerinde çalışan bir ERC-20 tokenidir ve bu nedenle Ethereum uyumlu cüzdanlarda saklanabilir.

Floki Coin ve benzeri mem-tabanlı kripto paralar, öncelikle eğlence ve sosyal medya etkileşimi için oluşturulmuştur ve ciddi finansal araçlar olarak kabul edilmemelidir. Ancak, bazı yatırımcılar, bu tür kripto paraların potansiyel değer artışlarından faydalanmayı amaçlayabilir. Yatırım yaparken dikkatli olun ve riskleri anladığınızdan emin olun.

Floki, merkezi olmayan topluluk tarafından yürütülen bir projedir.

Başlangıçta, başlatıldıktan kısa bir süre sonra projeyi terk eden anonim bir geliştirici tarafından başlatıldı. Topluluk bir araya geldi, projeyi devraldı ve yeniden başlattı – bu da onu ilk yılında 400.000’den fazla sahibiyle dünya çapında tanınan bir kripto markası haline getirdi.

Floki, topluluğunun çıkarlarını temsil eden çekirdek bir ekibe sahiptir. Çekirdek ekip B, Sabre ve MrBrown Whale takma adlarından oluşmaktadır. Projenin baş geliştiricisi Jackie Xu, Floki’ye göre “on yılı aşkın blok zinciri deneyimiyle sektörde saygın ve doxxed bir figür”. Ekip, NFT oyun metaverse’i Valhalla’nın, 50 yılı aşkın birleşik ekip deneyimine sahip 20 kişilik bir ekip tarafından geliştirildiğini duyurdu.

Floki’yi bir proje olarak etkileyen kilit kararlar da insanların FLOKI tokenleriyle oy kullandığı bir DAO oylamasıyla alınıyor.

FLOKI Coin Nereden Alınır?

FLOKI Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. FLOKI Coin; Binance platformunda, FLOKI/USDT paritesinde işlem görüyor.

FLOKI satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de FLOKI Coin satın alabilirsiniz. FLOKI/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. FLOKI/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından FLOKI Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.