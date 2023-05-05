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  •   Tüm Meme Token’ların Arasında Güneş Gibi Parladı! Radicle Coin’de Son Durum!

Tüm Meme Token’ların Arasında Güneş Gibi Parladı! Radicle Coin’de Son Durum!

Özet

  • Meme coin yükselişi Radicle Coin'e yaradı.
  • Radicle Coin yatırımcısını mutlu etmeye devam ediyor.
  • Peki Radicle Coin Ne işe yarıyor?
19:40
5 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralarda yaşanılan meme coin çılgınlığının ortasında bir coin daha dikkat çekti ve yapısı gereği diğerlerinden ayrıştı. GitHub ve GitLab gibi merkezi kodlama platformlarına benzerliğiyle dikkat çeken Radicle (RAD), geliştiricilerin ortak bir şekilde çalışmalarına olanak sağlayabiliyor. Peki tüm bu fiyat, meme token ve piyasa çılgınlığının ortasında Radicle cephesinde neler gerçekleşti?

Radicle Coin Yorumları

Erken saatlerde görülen düşüş eğilimine rağmen, son 24 saat içinde Radicle (RAD) piyasasında yükseliş ivmesi hakim oldu. Boğa-ayı mücadelesi nedeniyle RAD fiyatları destek ve direnç seviyeleri olarak 3,25 dolar ve 4,31 dolar arasında hareket ederken bir anda 6 doların üzerine çıktı. Bu olaydan sonra boğalar bir miktar güç kaybetti ve fiyat şu anda 3.78 dolar seviyesinde dolaşıyor.

Yükseliş sırasında piyasa değeri ve 24 saatlik işlem hacmi sırasıyla %27,89 ve %5,08 artarak 208.518.330 dolar ve 131.592.540 dolara ulaştı. Kripto para ile ilgili beklentiler olası yükselişte 4,31 dolar direncini aşarsa 5 dolar seviyesine ulaşacağıydı. Altcoin ise beklentileri sınırlı süreyle de olsa karşıladı ve 6 doların üzerinde kısa bir süre işlem gördü.

Bununla birlikte, ayılar kontrolü ele geçirir ve fiyatı mevcut destek seviyesi olan 3,25 doların altına iterse, görülebilecek bir sonraki destek seviyesi 2,50 dolar olabilir.

Radicle Alınır Mı?

MACD çizgisi 0,2457881 değeriyle sinyal çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu durum yükselişinin devam edebileceğine işaret ediyor olabilir. Bu formasyon, satın alma momentumunun artmakta olduğunu göstererek yatırımcılara sürekli bir yükseliş için iyimserlik veriyormuş gibi görünüyor. Yükseliş eğilimine ek olarak, histogram daha fazla satın alma baskısına işaret eden pozitif çubukların oluşması ile sonuçlanabilir.

RADUSD’deki 76,59 stokastik RSI değeri, piyasanın muhtemelen yükselmeye devam edeceğini gösteren güçlü pozitif momentuma işaret ediyor. Bu seviye, mevcut piyasa koşullarından kâr etmeyi uman yatırımcılar için iyi bir gösterge olabilir. Yatırımcılar, piyasa aşırı alım bölgesine girerse kazançlarını korumak için kar almayı veya zararı durdurma planı uygulamayı düşünebilir.

Radicle (RAD) kripto para birimi, MACD ve Stokastik RSI ile yükseliş ivmesi göstererek piyasada sürekli büyüme potansiyeline işaret ediyor. Yatırımcılar, piyasa aşırı alım bölgesine girerse kar almayı veya zararı durdurma planı uygulamayı düşünebilirler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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