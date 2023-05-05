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Kıdemli Kripto Trader: Son Olayların Ardından Bitcoin Buraya Gidecek!

Özet

  • Bitcoin fiyatı tekrar 29.500 doları geçti.
  • DonAlt devam eden bankacılık krizinin Bitcoin yükselişini desteklemesini bekliyor.
  • DonAlt yükseliş için kritik bölgenin 30.000 dolar olduğunu söyledi.
20:00
5 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları bugün gelen ve ABD ekonomisinin gücünü vurgulayan verilerin ardından yükseldi. Bankacılık hisseleri bugün toparlanıyor ve Apple kazanç raporlarının da pozitif gelmesi borsayı yukarı çekti. Peki kripto paralar için neler bekleniyor? Ünlü kripto trader son piyasa analizinde nelerden bahsetti?

Kripto Para Uzman Yorumu

Popüler kripto analisti, ABD bankacılık krizinin kötüleşmesi halinde Bitcoin (BTC) ve diğer kripto varlıklarının hızlı bir yükseliş dönemine gireceğini söylüyor. DonAlt takma adıyla bilinen analist devam eden krizi kripto yatırımcıları için fırsat olarak görüyor.

“Aslında yükselişte olan birkaç anlatımız var… özellikle de bir grup küçük bankanın yanı sıra Amerika’daki birkaç büyük bankanın da mücadele ettiği bankacılık anlatısı. Bitcoin’in kullanım alanı da özetle bu… Eğer bankalar güvensizse Bitcoin bundan faydalanmalıdır.”

Kıdemli trader’a göre ABD bankacılık krizi olmasaydı Bitcoin mevcut seviyelerden daha düşük işlem görüyor olacaktı.

“Bu, düşüş oyununu zorlaştıran bir tür anlatı. Çünkü bence bu anlatı olmasaydı çoktan 26.000 – 27.000 dolar seviyelerinde olurduk.”

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29.519 dolarda bulunuyor.

Bitcoin İçin Kritik Seviye

Hafta sonuna saatlerde kala yatırımcılar artık ilk mayıs rallisinin başlamasını bekliyor. Yılın ilk dört ayında Bitcoin fiyatı etkileyici yükselişler gördü ve daha yüksek zirvelere ulaştı. Şimdi artık faizlerin tavan seviyeye daha da yaklaştığını düşündüğümüzde Haziran toplantısına kadar yükseliş hissiyatının güçlenmesi gerekecek.

DonAlt şu anda piyasanın dışında olduğunu ancak Bitcoin’in önemli bir direnç alanının üzerine çıkması halinde tekrar yükselişe geçeceğini söylüyor.

“30.000 doların üzerine çıkarsak… Özellikle de ilk kez test ettikten sonra bu kadar hızlı bir şekilde, onu kırma şansımız var ve sonra bazı hızlı hareketler yapabiliriz. Bu noktada tekrar yükselişe geçmekten mutluluk duyacağım. Ancak şu anda piyasanın dışında olmaktan çok mutluyum.”

Ünlü trader Bitcoin fiyatı 30.000 doların üstündeyken satış pozisyonu aldı. Bundan kazançlı çıktı çünkü özellikle altcoinlerde son düşüş sırasında önemli erimeler gördük. Birçok altcoin Bitcoin’den daha fazla değer kaybetti. Son rallide bundan yeterince faydalanamadıklarını da düşünürsek bunun neden hiçbir sonuç doğurmadığını anlayabiliriz.

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