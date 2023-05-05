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Pepe Coin, öncelikle şaka amacıyla oluşturulmuş bir kripto para birimidir ve Pepe the Frog adlı popüler internet fenomeni karakterine dayanır. Pepe the Frog, 2005 yılında Matt Furie tarafından yaratılan ve daha sonra pek çok internet mizahının ve meme’in temelini oluşturan bir çizgi karakterdir.

PEPE Token Nedir?

Pepe Coin gibi şaka amaçlı oluşturulan kripto paralar, genellikle toplulukların eğlenmek ve belirli bir meme ya da fenomeni kutlamak için oluşturdukları dijital varlıklardır. Pepe Coin’in teknik özellikleri ve kullanım alanları hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte, değeri ve popülaritesi daha çok topluluk tarafından desteklenen bir meme ve sosyal hareketle ilgilidir. Bu tür kripto paraların yatırım amaçlı kullanılması riskli olabilir ve değerleri büyük ölçüde spekülasyona dayanabilir.

PEPE, uzun süreli ve tartışmalı bir geçmişe sahip bir karakter olan Kurbağa Pepe’nin mirası üzerine inşa edilerek meme coin piyasasında benzersiz bir teklif sunuyor. Projenin bu karakteri onurlandırmaya adanmışlığı, onu diğer kripto paralardan ayırmakta ve kripto topluluğu içindeki cazibesini güçlendirmektedir.

Yeniden dağıtım sistemi PEPE’nin bir başka benzersiz yönüdür, çünkü uzun vadeli staker’ları ödüllendirir ve kullanıcıları token’ı daha uzun süre tutmaya teşvik eder. Bunu yaparken proje, sahip teşviklerini teşvik etmeyi ve uzun vadeli başarı şansını artırmayı amaçlamaktadır.

PEPE Coin Nereden Alınır?

PEPE Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. PEPE Coin; Binance platformunda PEPE/USDT paritesinde işlem görüyor.

PEPE satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de PEPE Coin satın alabilirsiniz. PEPE/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. PEPE/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından PEPE Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.