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Güney Koreli savcılar Cuma günü Karadağ’da yargılanan Terra’nın kurucusu Do Kwon’un Güney Kore’ye iade edilmesi gerektiğini söyledi. Savcılar, Terra-LUNA kriziyle ilgili olarak ABD’den daha uzun süredir soruşturma yürütüyor ve kanıt topluyor ve yaklaşık 40 milyar dolar kaybeden mağdurlara adalet sağlamak için en iyi konumda bulunuyorlar.

Terra Kurucusu Do Kwon’un İadesi

Wall Street Journal’ın 5 Mayıs tarihli haberine göre, Seul Güney Bölgesi Savcılığı’nda müdür olan Dan Sung-han, Terra’nın kurucu ortağı Do Kwon’un ABD yerine Güney Kore’ye iade edilmesi gerektiğini söyledi. Savcıya göre delillerin ve Terra’ya bağlı şirketlerin çoğu Güney Kore’de bulunuyor ve savcılar mahkeme süreci için en iyi şekilde hazırlanmış durumda.

Güney Koreli savcı, Terra-LUNA krizinin kripto endüstrisinin daha sıkı düzenlenmesi ihtiyacına ilişkin tartışmaların ilerlemesine yardımcı olduğunu kabul ediyor.

Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri şu anda Do Kwon’un Karadağ’dan iadesini istiyor. Do Kwon Mart ayında yetkililer tarafından gözaltına alınmış ve Dubai’ye giden bir uçağa binmek için sahte pasaport ve belgeler kullanmakla suçlanmıştı.

29 Mart’ta Karadağ Adalet Bakanı Marko Kovac, iade kararının pasaport sahteciliği davasından sonra ayrı bir mahkeme sürecinde alınacağını belirtti. Ayrıca iade, suçların ciddiyeti, işlenen suçların yeri, taleplerin sırası ve uyruk dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı.

Güney Koreli savcılar ayrıca kurucu ortak Daniel Shin hakkında ikinci kez tutuklama emri çıkarmaya çalıştı. Ancak mahkeme, kaçma ya da delilleri yok etme riski bulunmadığı gerekçesiyle savcıların tutuklama emri talebini reddetti.

Savcılık, Terra’nın kurucu ortağı Daniel Shin ve diğer yedi kişi hakkında dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve zimmete para geçirme gibi çok sayıda suçlamadan tutuksuz yargılanmak üzere dava açtı. Güney Koreli savcılar Terra işlemlerini takip ediyor ve Do Kwon’un hala bir İsviçre bankasında milyonlarca değerinde Bitcoin’e sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) Fiyat Düşüşü

Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) fiyatları Do Kwon’un tutuklanmasından bu yana düşüşte. 23 Mart’ta LUNA ve LUNC fiyatları sırasıyla %8 ve %4 oranında düştü. Fiyatın nasıl 1 dolara ulaşabileceği konusunda destekçileri ve büyük borsalar tarafından büyük çabalar harcanan Terra Classic (LUNC) için bu durum olayların pek de iyiye gitmediğine işaret ediyor olabilir.

Son 24 saatte, LUNA fiyatı %1 düşüşle 1,21 dolara ve LUNC fiyatı %2 düşüşle 0,000103 dolara geriledi. İşlem hacmi daha düşük olmaya devam ediyor, ancak projeler deneyimli geliştirici ekipleri aracılığıyla yeniden canlanma arayışında.