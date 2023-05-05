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Mayıs ayının başlarında Bitcoin (BTC) işlem ücretleri hızla artarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 3 Mayıs Çarşamba günü, Bitcoin blok zincirinde ödenen toplam ücret miktarı 3,57 milyon dolara ulaşarak Nisan sonundan bu yana yaklaşık %400 artış gösterdi.

Verilere Göre Artış Ben Geliyorum Demiş

IntoTheBlock tarafından 5 Mayıs’ta paylaşılan verilere göre, bu artış BRC-20 token’ların yaratılmasına bağlanabilir; bu token’lar sadece iki ay önce bir deney olarak tanıtıldı ve satoshilerin üzerine yeni token’ların saklamak için Ordinals’ı kullanıyor.

Ücretlerdeki artışa rağmen, Bitcoin’in ortalama günlük işlem ücretinin Ethereum’unkinden hala önemli ölçüde düşük olduğunu belirtmek gerekir. IntoTheBlock tarafından paylaşılan verilere göre, 4 Mayıs’ta Ethereum’daki 17 dolara kıyasla Bitcoin’deki ortalama günlük işlem ücreti 6 dolardı.

Dahası, BRC-20’lerin piyasa değeri bu hafta 160 milyon doların üzerine çıktı ve Bitcoin günlük işlemlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BRC-20 Token’larında Son Durum

Daha fazla insan BRC-20 token kullanmaya başladıkça, Bitcoin işlemlerine olan talep artmış ve bu da ücretlerin yükselmesine yol açmış gibi görünüyor. Bu durum kullanıcılar için sinir bozucu olsa da, daha fazla madenciyi ve doğrulayıcıyı ağa katılmaya teşvik ederek güvenliğini artırmakta.

BRC-20 token’ların meme token topluluğu tarafından hızla benimsenmesi, nispeten yeni bir durum olmasına rağmen kayda değer bir gelişme olmuştu. Ancak, Pepe (PEPE) gibi meme coinlerin sürekli alım satım çılgınlığı Bitcoin’in işlem ücretlerinde bir artışı tetiklediğinden, bu benimsemenin istenmeyen bir sonucu ortaya çıkmış olabilir.

5 Mayıs’ta PEPE 1 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı ve Binance borsasında işlem görmeye başlayacağı da doğrulandı yalnız küçük bir pürüzle birlikte. Şimdilik listeleme ertelendi. Bu durum Bitcoin işlemlerine olan talebi daha da artırabilir ve şu anda son yılların en yüksek seviyelerinde olan ücretlerin yükselmesine katkıda bulunabilir.

BRC-20 token standardı, özellikle PEPE memecoin’in popülaritesindeki eşsiz yükselişin ışığında, kripto para piyasasında hızla önemli bir gelişme olarak ortaya çıktı. Bir önceki hafta token’ın fiyatı %600’den fazla arttı ve 5 Mayıs’ta, son 24 saat içinde %100’ün üzerinde bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,0000032 dolara ulaştı.

Bitcoin işlem ücretlerindeki en son artışa rağmen, mevcut BTC işlem maliyeti hala tüm zamanların en yüksek seviyelerinden önemli bir uzaklıkta. Bir Bitcoin işleminin ortalama maliyeti Nisan 2021’de neredeyse 70 dolara ulaşmış ve bu da Bitcoin ağının hash oranında önemli bir düşüşe denk gelmişti.