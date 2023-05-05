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PEPE, Ethereum üzerinde piyasaya sürülen deflasyonist bir memecoin’dir. Kripto para, Matt Furie tarafından yaratılan ve 2000’li yılların başında popülerlik kazanan Pepe the Frog internet meme’ine bir övgü olarak yaratılmıştır.

PEPE Token Nedir?

Proje, Shiba Inu ve Dogecoin gibi meme coin’lerin popülerliğinden faydalanmayı amaçlıyor ve kendisini en iyi meme tabanlı kripto para birimlerinden biri olarak kabul ettirmeye çalışıyor. PEPE, vergisiz bir politika, uzun vadeli stakerları ödüllendiren yeniden dağıtımcı bir sistem ve PEPE coin’in kıtlığını korumak için bir yakım mekanizması kurarak kripto para topluluğuna hitap ediyor.

PEPE yol haritası üç aşamadan oluşmaktadır: Birinci aşama CoinMarketCap’te listelenmeyi ve $PEPE’nin Twitter’da trend olmasını içerirken, ikinci aşama merkezi borsalarda (CEX’ler) listelenmeyi ve üçüncü aşama “1. kademe” borsa listelemelerini ve ekibin “meme devralma” olarak adlandırdığı şeyi içermektedir.

PEPE, uzun süreli ve tartışmalı bir geçmişe sahip bir karakter olan Kurbağa Pepe’nin mirası üzerine inşa edilerek meme coin piyasasında benzersiz bir teklif sunmayı amaçlıyor. Projenin bu karakteri onurlandırmaya adanmışlığı, onu diğer kripto paralardan ayırıyor ve kripto topluluğu içindeki cazibesini güçlendiriyor olabilir.

Yeniden dağıtım sistemi PEPE’nin bir başka benzersiz yönü, çünkü uzun vadeli staker’ları ödüllendirir ve kullanıcıları token’ı daha uzun süre tutmaya teşvik eder. Bunu yaparken proje, yatırımcıları teşvik etmeyi ve uzun vadeli başarı şansını artırmayı amaçlamaktadır.

PEPE’nin yakım mekanizması, piyasadaki kıtlığı korumayı amaçlayan farklı doğasını daha da vurgulamaktadır. Son olarak, vergisiz politika PEPE’yi diğer kripto paralardan ayırmaktadır. Proje, işlem ücreti uygulamayarak daha geniş bir kitleyi kendine çekebilir ve kullanıcı tabanını genişletebilir.

PEPE Coin Yorum

Şu an itibariyle, PEPE’nin kurucuları anonim kalmaktadır ki bu kripto para dünyasında alışılmadık bir durum değil. Projenin arkasındaki ekip hakkında bilgi az olsa da, meme coin’lerini tanıtmak ve memecoin etrafında bir topluluk oluşturmak için Twitter gibi sosyal medya platformlarını kullanarak başarılı bir şekilde dikkat çektiler.

CoinMarketCap verilerine göre PEPE Coin, 2616. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 0.000002805 dolardan işlem gören PEPE Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 904,123,886 USD olduğu görülüyor. Ayrıca PEPE Coin, 17 Nisan 2023’de 0.00000002764 dolar ile dip seviyeyi görürken 5 Mayıs 2023’de de 0.000002746 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

PEPE Coin Nasıl Alınır?

PEPE Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

PEPE Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından PEPE Coin’in işlem gördüğü Tether (USDT) Floki işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir. Binance’de PEPE işlemleri 5 Mayıs 2023’te 19:00’da başlayacak.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.