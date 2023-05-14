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Geçtiğimiz dakikalarda ortaya çıkan ve hala devam eden bir Binance sistem açığı Türk yatırımcılarının dikkatinden kaçmadı. Dolar kuru üzerinde büyük fiyat hareketliliğinin yaşandığı şu son günlerde USDT’de yüksek seviyelerden işlem görmeye devam ediyordu. Sistem üzerinden USDT almak isteyen yatırımcıların karşılarına çıkan durum ise onları şoka uğrattı.

Sisteme giriş yapan ve yatırım yapacakları tutarı belirleyen kişilerin karşısına 2 farklı fiyat çıktı. Bu fiyatlara göre kredi kartı veya Google Pay ile alım yapmak isteyen kişiler nakit olarak alım yapmak isteyen kişilerden %5 oranında daha fazla USDT alma şansı yakaladılar.

Konu ile ilgili bir açıklama hala yapılmazken bu durumu fırsat bilen yatırımcıların işlemlere devam ettiği bildirildi.

Saat 13.06 itibariyle paylaştığımız sorun saat 17.24 itibariyle devam ediyor. Hala konu ile ilgili bir açıklama yapılmış değil.

Konu ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.