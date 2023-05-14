Okuma Süresi: 2 Dakika

Türkiye bugün sandık başına giderken yatırımcıların kafası geçtiğimiz 2 günde çok karışık görünüyordu. Herkesin gözü kulağı seçimlerde olacak ki yatırım yapmak konusunda vatandaşlar çekimserdi ve belki de gündemin sıcaklığından dolayı kripto para borsalarında işlem yapmayı neredeyse kelimenin tam anlamıyla unuttular.

Seçim Geldi Borsalar Dibi Gördü!

Cumartesi günü 21milyon.com sitesinden alınan verilere göre borsaların işlem hacim son 3 ayın en düşük seviyesi olan 205 milyon TL’de kaldı. Bu durum ise kimi çevrelerce seçimlere bağlanıyor. Bunun yanı sıra kripto paralarda yaşanan fiyat hareketliliğine bağlı tedirginlik de yatırımcıları düşündürüyor olabilir.

Grafikler incelendiğinde ise sadece dün değil aynı zamanda geçtiğimiz hafta boyunca borsalarda yaşanan işlemlerin kademeli olarak azaldığı dikkatlerden kaçmadı. Hacim düşmesine rağmen stablecoin tarafında ise hareketlilik görünüyordu. Yatırımcılar seçim öncesinde borsalara taşıdıkları paralarla stablecoin’lere yöneldiler. Merkez bankasında 19.59 olan dolar Tether (USDT) ile karşılaştırıldığında 2 TL daha düşük fiyatla işlem görmeye devam ediyor.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin Amerika’da başlayan banka iflaslarının ilki yaşandığında 20.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Daha sonrasında yaratılan olumlu hava ile birlikte kademeli olarak fiyat artışı geldi ve birbiri ardına gelen banka iflas haberleri ile birlikte fiyat 31.000 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin bu süreçte, onu benimsemeyen yatırımcılar da dahil olmak üzere garip bir ilgi gördü. Bu süreçte altın ve gümüşün yanında güvenli yatırım aracı olarak anılmaya başlandı. Tüm bu sürecin ardından yaşanan ekonomik belirsizlikler, SEC kararları ve Fed baskısı sebebiyle fiyat düşüşe geçti. Bu süreci tetikleyen bir olay ise Arkham isimli kuruluş tarafından açıklanan 2 yanlış rapor oldu.

İlk raporda önce Mt. Gox olayını da kapsayan ve ABD’nin elinde bulundurduğu Bitcoin’leri içeren kripto paraların hareket edildiği bilgisi verildi. Bu sürecin yanlışlığı ile ilgili açıklama yapılmış olmasına rağmen piyasa hareketliliği konusunda beklenilenden çok daha hızlı tepki gösterdi ve gözle görülür bir fiyat düşüşüne ev sahipliği yaptı.

Bu olaydan 1 ay sonra ise ikinci bir rapor yayınlandı ve bu sefer de Silk Road vakasına bağlı olan Bitcoin’lerin hareket ettirildiği ile ilgili bir rapor yayınlandı. Piyasa tam olarak ikinci büyük darbeyi burda yedi ve fiyat 27.000 doların altına hareket etti. 14 Mayıs günü yazının yazıldığı saat itibariyle Bitcoin fiyatı 26.800 dolar seviyesinde işlem görüyor.