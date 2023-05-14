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Blockchain firması Ripple ile Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) arasında devam eden hukuki savaşta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve her iki taraf da rakiplerinin argümanlarındaki zayıf noktaları tespit ediyormuş gibi görünüyor.

Ripple 1946 Yılından Evrak Getirdi

Yapılan son açıklamada, Ripple’ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, 13 Mayıs’ta attığı bir tweet’te, SEC’in ortak girişim argümanı konusundaki duruşunu eleştirdi ve düzenleyicinin Yüksek Mahkeme’nin 1946 tarihli “Howey” davasındaki başarısız argümanına atıfta bulundu.

Söz konusu davada SEC, bir çıkar birliği olması halinde ortak bir teşebbüse yatırım yapılmasının gerekli olmadığını savunmuş ve bu argüman Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti. Sonuç olarak Alderoty, SEC’in o zaman da şimdi de XRP konusunda yanıldığına dikkat çekti.

Hukuk görevlisi, ortak menfaatin ortak girişimle benzer olmadığını ve SEC’in tüm XRP sahiplerinin ortak bir girişimde yer aldığını iddia etmesinin yanlış olduğunu savundu.

Alderoty, düzenleyiciyi Howey testini yanlış yorumlamaya çalışmakla suçladı. Özellikle, Ripple’ın avukatlarının SEC’in tanımı orijinal amacının ötesine uzattığını iddia etmesiyle, anlaşmazlığın ortak girişim yönüne odaklanıyor.

Yasal sürecin üçüncü yılına girilirken, düzenleyici kurum XRP’nin değiştirilebilirliğinin ortak bir girişimin kanıtı olarak hizmet ettiğini savundu. SEC, XRP’nin tüm birimlerinin değiştirilebilir olduğunu ve değerlerinin birlikte dalgalanarak ortak bir girişimin parçasını oluşturduğunu iddia ediyor.

Alderoty’nin tweet’ine tepki olarak kripto avukatı Bill Morgan, SEC’in Yüksek Mahkeme’nin zaten reddettiği eski bir noktaya dayandığını öne sürdü.

Bunu ve Stuart’ın tweet’ini bir çatıda toplamak için başlangıç noktası, SEC’in Howey testini, testin Mahkeme tarafından esnek olması amaçlandığı gerekçesiyle kriptoyu kapsayacak şekilde büyük ölçüde esnetmeye çalıştığını kabul etmektir. SEC bunu kripto ile ilgili olarak, ‘girişim’ kelimesinden ve bunu belirli işlemlere bağlama ihtiyacından kaçınmasına ve bunun yerine ortak sıfatına odaklanmasına olanak tanıyan geniş bir ortak girişim görüşü ile yapıyor.

Özet Karar Belirsizliği Sürüyor

Howey davası her iki taraf arasında bir çekişme kaynağı olmaya devam ederken, kripto topluluğu devam eden yasal anlaşmazlık için özet karar tarihini bekliyor.

Özetle SEC, Ripple’ı XRP token’larını kayıtsız menkul kıymetler şeklinde satmakla suçladı. Konunun yılın ilk yarısında çözülebileceğine dair spekülasyonlar oldukça fazlaydı. Birkaç potansiyel sonuç öne sürüldü, ancak Ripple dava boyunca birkaç küçük zafer elde etti.

Bu arada Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, XRP Las Vegas 2023 etkinliğine katılarak yasal mücadele sırasında verdikleri sarsılmaz destek için XRP topluluğuna minnettarlığını ifade etti. Şu anda, anlaşmazlığın merkezinde yer alan XRP, son 24 saat içinde %0,5’ten daha az bir kayıpla 0,43 dolardan işlem görüyor.