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Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında devam eden yasal savaşın 2023 yılında bir noktada çözülmesi beklenirken, XRP’nin fiyatı sıcak bir konu olmaya devam ediyor. SEC, Ripple’ın XRP token satışının kayıtsız bir menkul kıymet teklifi oluşturduğunu iddia ediyor ve Ripple bunu reddediyor.

Ripple Davasının Olası Tehlikeleri

Bu davanın sonucu sadece Ripple için değil, aynı zamanda XRP yatırımcıları için de önemini korumaya devam ediyor. Olumsuz bir karar, XRP’nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırılmasıyla sonuçlanabilir, bu da düzenleyicilerin büyük baskısına yol açabilir ve potansiyel olarak XRP fiyatını etkileyebilir.

2023’e doğru ilerlerken, Ripple-SEC davasının sonuca ulaşması bekleniyor ve birçok yatırımcı bunun XRP’nin fiyatı üzerinde nasıl bir etkisi olacağını merak ediyor. Konuyu aydınlatmak adına önde gelen finans uzmanları görüşlerini belirttiler. XRP’nin 2023 yılı sonundaki değeri ve SEC kararının olası etkileri hakkındaki tahminler gerçekten dikkat çekiyor.

Yatırım Analisti Tim Doman’ın Tahmini

Yatırım analisti Tim Doman, XRP’nin fiyatını önemli ölçüde etkileyen Ripple Labs’a karşı devam eden davaya dikkat çekti.

Ancak analist şunları belirtti:

Son mahkeme kararları Ripple’ın lehine görünüyor ve bu da olumlu piyasa duyarlılığına yol açıyor. XRP’nin para birimleri arasında mükemmel bir köprü olması, açık kaynaklı, izinsiz ve karbon-nötr olması gibi bazı harika nitelikleri var. Ayrıca, XRPL’deki işlemler sadece 3-5 saniye içinde gerçekleşiyor ki bu etkileyici.

Doman, XRP için yeni olanaklar yaratabileceğine inandığı Balmain ve Lotus ortaklıklarından bahsetti ve XRPL’ye moda ve otomotiv NFT’lerini tanıtarak uzun vadede XRP’nin değerini artırabileceğini söyledi.

Şöyle ekledi:

XRP’nin Kasım 2023 için ortalama fiyat tahmini 0,5 dolar civarında, ki bu hiç de fena değil. Peki olası en yüksek fiyat? Yaklaşık 0,54 dolar. Dava ve piyasa oynaklığı belirsizlik yaratsa da, XRP’nin güçlü temelleri var, bu nedenle 2023’ün sonuna kadar büyüme görebiliriz.

Emeklilik Yatırımları CEO’su Donny Gamble

Donny Gamble, XRP’nin gelecekte büyüme yaşayabilecek olması ile ilgili görüşlerine vurgu yaptı. İlk olarak, XRP ekibinin yarattığı teknolojisini geliştirmek ve dünya çapındaki büyük finans kurumlarıyla ortaklıklar kurmak için çalıştığını belirtti. Bu durum XRP’nin ödeme yöntemi olarak benimsenmesini artırabilir. Bu da varlık için önemli bir büyüme itici gücü olabilir.

İkinci olarak, XRP’nin ölçeklenebilirliğini diğer kripto paralara kıyasla bir avantaj olarak görüyor ve kripto paralara olan talebin artmaya devam etmesiyle bu durumun avantajının giderek daha önemli hale geleceğini belirtti.

Son olarak, Ripple’ın kullanıcı tabanını ve ortaklıklarını genişlettiğini belirtti:

Bu, XRP’nin ana akım uygulamalarda kullanılması için daha fazla fırsat yaratabilir ve bu da ileriye dönük büyümesini desteklemeye yardımcı olacaktır.

HardBlock Kurucusu ve CEO’su Daniel Wilczyinski

HardBlock’un Kurucusu ve CEO’su Daniel Wilczyinski’ye göre, XRP’nin geleceğini birkaç temel faktör belirleyecek. En önemlilerinden biri, XRP’nin fiyatı üzerinde büyük bir etkisi olabilecek SEC davasının çözümü olacak.

Ayrıca şunları da sözlerine ekledi:

Finansal kurumlar tarafından daha fazla benimsenmesi ve olumlu düzenleyici gelişmeler değerini artırabilir. Bununla birlikte, rekabet ortamı ve genel piyasa duyarlılığı da önemli roller oynayacaktır.

XRP için 2023 Sonu AI Tahmini

Elde edilen verilere göre, makinelerin kendi kendine öğrenme teknolojisini kullanan finans tahmin platformu CoinPriceForecast tarafından yapılan tahminler, 2023 yılı sonuna kadar XRP için önemli bir artışa işaret ediyor. Yapay zeka (AI) tarafından 2023 yılı sonunda öngörülen fiyat tahmini 0,49 dolardı.

Bu yazının yazıldığı sırada, XRP’nin fiyatı 0,4292 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1,17’lik bir artışı yatırımcılarına yansıttı. Bununla birlikte, bir önceki hafta XRP’nin değerinde %6,50’lik bir düşüş yaşanmıştı.