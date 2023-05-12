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Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Özet

  • Kripto para piyasası hafta başından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakaladı.
  • Bitcoin, gün içerisinde 26.180 dolar seviyesine kadar geriledi.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,1 trilyon dolara geri çekildi.
18:25
12 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hafta başından bu yana güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %3’e yakın bir değer kaybı kaydetti ve gün içerisinde 26.180 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre son günlerde kaydedilen son düşüşlerin ardından 1,1 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer kaybı kaydederek gün içinde 26.180 dolar seviyesine kadar geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle hafta başından bu yana güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Son 24 saatte %2’ye yakın bir düşüş kaydeden Ethereum (ETH) ise 1780 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,1 trilyon dolar seviyesine geriledi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saat içinde 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi, çoğu kripto para biriminin gün içinde sert düşüşler kaydetmesine neden oldu. Pepe (PEPE), Huobi Token (HT), PancakeSwap (CAKE), Klaytn (KLAY) ve Conflux (CFX) kaydettikleri son düşüşler ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki çoğu altcoin gün içinde çeşitli oranlarda değer kaybetmesine karşın piyasa değeri en yüksek 20 kripto para birimi arasında XRP, Cardano (ADA) ve Solana (SOL) ise son 24 saatte kaydettikleri son yükselişler ile birlikte kripto para piyasasındaki pozitif ayrıştı.

Kava (KAVA), Lido DAO (LDO), NEAR Protocol (NEAR), Nexo (NEXO), Trust Wallet Token (TWT), Render Token (RNDR), Cardano (ADA), Arbitrum (ARB), XRP ve Solana (SOL) da CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimleri oldu.

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