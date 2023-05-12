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LG Müjdeyi Verdi! Teknoloji Devinden Kripto Para Adımı!

Özet

  • LG yeni patent başvurusunda bulundu.
  • Başvuruya göre LG televizyon kullanan müşteriler direkt NFT alıp satabilecek.
  • Samsung ve diğer teknoloji devleri de bu alanda adımlar atıyor.
21:05
12 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Koreli teknoloji devi kripto paralara hızlı bir giriş yapıyor. Son patent başvurusu dikkat çekiciydi. Asya pazarında kripto paralara karşı artan bir ilgi var. Haziran ayından Hong Kong’un kripto paraları meşrulaştırmasıyla bu daha da ileri gidebilir. Peki son patent başvurusu kripto para yatırımcıları için neden önemliydi?

LG Kripto Müjdesi

Teknoloji devi LG kullanıcıların NFT alıp satmasına olanak tanıyan bir patent başvurusunda bulundu. Bu sayede yeni model LG televizyon sahipleri koltuklarında otururken NFT alımı yapabilecek. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ndeki (WIPO) evraka göre, cihaz kendisini bir NFT pazar sunucusuna bağlayacak, çeşitli sanat eserlerini sergileyecek ve kullanıcının TV setine bağlı kripto para cüzdanı aracılığıyla satın alımlara izin verecek.

Bu patent, Güneydoğu Asya devinin geçen yıl açıkladığı bir dizi iddialı metaverse ve NFT planlarının sonuncusu. Eylül 2022’de LG, kullanıcıların webOS 5.0 işletim sistemini çalıştıran ABD LG televizyonları aracılığıyla NFT ticareti yapmalarını sağlayan “LG Art Labs” adlı kendi NFT pazarını başlattı.

NFT’lerin alım satımı için kullanıcıların kripto para cüzdanına ve kripto paraya sahip olması gerekecek. Bu da küresel ölçekte kripto paraların benimsenmesi için önemli faydalar sağlayabilir.

Metaverse Yılı

2023’ün başında şirket metaverse hedeflerini ikiye katladı. NFT ticaretini mümkün kılmak için LG Art Labs’e bağlanan Blade Wallet’ı piyasaya sürdü. LG Electronics, kripto para piyasasına açılmak için 2022 yılında, blockchainlere alternatif olarak lanse edilen dağıtılmış bir defter teknolojisi şirketi olan Hedera Hashgraph ile ortaklık kurdu. Hedera ayrıca Google, IBM ve Ubisoft ile de çalışmaktadır. Fakat son başvuruya rağmen HBAR fiyatı güne %5 zararla devam ediyor.

Bu hamle, “Metaverse Yılı” olması beklenen 2022’nin soğumasının ortasında geldi. O dönemde hem araştırma hem de geliştirme alanında büyük bir ticari ilgi vardı. Hatta Oxford Sözlüğü “metaverse’ü” yılın kelimeleri arasına dahil etti.

Şirketin en güçlü rakiplerinden olan Samsung da geçen yıl Nifty ile ortaklık kurarak bir NFT pazarı oluşturmayı planladığını duyurdu.

NFT pazarına ilgi 2021 seviyelerinde olmasa da teknoloji devleri gelecekte yeniden alevlenecek coşkuya hazırlığını şimdiden yapıyor. Bu da kripto paraların geleceği açısından pozitif bir tablo çiziyor.

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