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  •   Son Dakika: Binance Kötü Haberi Verdi! Kripto Devinden Geri Adım!

Son Dakika: Binance Kötü Haberi Verdi! Kripto Devinden Geri Adım!

Özet

  • Binance borsası Kanada'dan çekiliyor.
  • Şirket ülkedeki düzenleyici ortamdan şikayetçi.
  • Baskıcı kurallar kripto alanındaki inovasyonu öldürüyor.
22:16
12 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance borsası biraz önce önemli gelişmeyi duyurdu. Şirket geri çekileceğini açıkladı. Düzenleyici baskı birçok ülkeyi kripto şirketleri için zor bir pazara dönüştürüyor. Binance bugün Kanada’dan çekileceğini açıkladı. Üstelik diğer kripto şirketleri de bu bölgede faaliyet göstermekte zorluk yaşıyor.

Binance Son Dakika

Binance borsası biraz önce yaptığı duyuruyla Kanada pazarından çekileceğini açıkladı. Özellikle FTX çöküşünün ardından kripto paralara karşı artan negatif yaklaşım işleri zorlaştırıyor. Binance borsasından yapılan açıklamada şunlar yazıyordu;

“Ne yazık ki, bugün Binance’in Kanada pazarından proaktif olarak çekilme konusunda diğer önde gelen kripto işletmelerine katılacağını duyuruyoruz. Kanadalı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için bizimle işbirliği içinde çalışan düzenleyicilere teşekkür ederiz. Küçük bir pazar olsa da, kurucumuzun anavatanı olarak bizim için manevi bir değer taşıyordu. Kanada blockchain endüstrisinin geri kalanı için büyük umutlarımız vardı. Ne yazık ki, stablecoinlerle ilgili yeni yönlendirmeler ve kripto borsalarına sağlanan yatırımcı limitleri, Kanada piyasasını şu anda Binance için artık savunulamaz hale getiriyor. Kanadalı kullanıcılarımızı korumak için diğer makul yolları araştırmak amacıyla bu kararı olabildiğince erteledik, ancak hiçbir yol olmadığı açıkça ortaya çıktı. Kalan Kanadalı kullanıcılarımız, bu durumun ileride hesaplarını nasıl etkileyeceğine dair kapsamlı bilgiler içeren bir e-posta alıyor. Yeni kılavuza katılmamakla birlikte, düşünceli ve kapsamlı bir düzenleyici çerçeveye yönelik olarak Kanadalı düzenleyicilerle iletişim kurmaya devam etmeyi umuyoruz. Kanadalı kullanıcılar bir kez daha daha geniş bir dijital varlık paketine erişme özgürlüğüne sahip olduklarında bir gün piyasaya geri döneceğimizden eminiz.”

Kripto Para Yasaları Kısıtlayıcı

Kripto para şirketlerinin birçok ülkedeki ana sorunu ya olmayan ya da aşırı kısıtlayıcı olan kripto düzenlemeleridir. Binance ülkenin rehberliğinin operasyonları savunulamaz noktaya kadar sınırladığını söyledi. Buna benzer açıklamaları ABD meclisindeki Cumhuriyetçiler de yaptı. Kripto paraları tam olarak anlamayan siyasilerin getirdiği kısıtlamalar yatırımcıları korumuyor ve inovasyonu engelliyor.

CEO Changpeng Zhao liderliğindeki şirket, Kanadalı düzenleyicilere açık kapı bıraksa da FTX çöküşünün ardından devasa kayıplar yaşayan Kanada Emeklilik Fonları canlı bir örnek olarak siyasilerin karşısında duruyor.

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