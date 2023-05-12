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2021 yılında palazlanan ve yatırımcılarına devasa kazanç fırsatları sunan Shiba Coni hareketleniyor. Pepe Coin ve diğer piyasa değeri düşük sözde fırsat altcoinlerindeki balonun sönmesiyle Shib kendine gelmeye başladı. Peki en büyük ikinci meme coin için sırada ne var? Yatırımcıları neler bekliyor?

Shiba Coin Fiyat Analizi

Mayıs ayında %32 düşen Shiba Inu (SHIB) fiyatı bugün %50’in üstünde arttı ve on-chain veriler Shiba Coin yatırımcılarını heyecanlandırıyor. Bu hafta, Shiba Coin’i izleyen on-chain veriler birçok kez yeşil sinyaller gönderdi. Bu durum PEPE Coin fiyatındaki düşüşle bağlantılı gibi görünüyor. Tahmin edildiği üzere 0,0000015 dolar desteğini savunamayan PEPE Coin şimdi serbest düşüşe başladı.

Görünen o ki, yatırımcılar heyecan dindikçe daha az riskli meme coinlere dönüyor. Shiba da bunlardan biri. Bitcoin fiyatındaki düşüş baskısının sürdürse de yatırımcıların Shiba Coin yükselişine inanmaları için birden fazla sebepleri var. Kısa vadede yükseliş başlayabilir.

Shiba Coin Fiyat Tahmini

Mayıs ayının ilk haftasında yaşanan büyük satışların ardından, Shiba Inu ağındaki uzun vadeli yatırımcılar şimdi güvenlerini yeniden kazanıyor gibi görünüyor. Gösterge daha fazla yatırımcının elindeki tokenleri tutmaya devam ettiğini söylüyor. Bu da Shiba Coin’e olan güveni yansıtıyor. Aşağıdaki grafikte Tüketilen Yaştaki düşüş net biçimde görülüyor.

Tüketilen yaş, işlem gören her bir coinin adresler arasındaki son taşınmadan sonraki süreyi ölçer. Yukarıda gözlemlendiği gibi, Tüketilen Yaştaki düşüş, uzun vadeli yatırımcıların sayısının arttığını söylüyor. Düşüş devam ederse, satış baskısında önemli bir düşüşe yol açabilir ve daha fazla fiyat artışını tetikleyebilir.

Shiba Inu yatırımcılarının çoğunun mevcut gerçekleşmemiş zarar seviyeleri mevcut fiyattaki satış baskının az olabileceğini gösteriyor. Shiba Coin için MVRV oranı en son Mart çöküşünde bu denli düşmüştü. Amerika’daki bankaların daha büyük bir iflas dalgasının eşiğinde olduğu endişesiyle gelen satışlar Bitcoin fiyatının 20.000 doları kaybettiği bir ortam oluşturdu. İyi haberse Bitcoin henüz 25.000 doların üstünde ve MVRV birçok altcoinde artık bölgesel dibin gelmiş olabileceğini söylüyor.

Shiba Coin yatırımcıları olası yükseliş senaryosunda 0,000012 doları hedefleyebilir.