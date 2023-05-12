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  •   Bitcoin, 26.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?

Bitcoin, 26.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?

Özet

  • Kripto para piyasasındaki değer kayıpları hız kazanıyor.
  • Bitcoin, CMC verilerine göre 26.000 doların altına geriledi.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de 1,1 trilyon dolara geri çekildi.
22:45
12 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son günlerde hızla kan kaybeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yazının yazıldığı an itibarıyla 26.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,1 trilyon dolara gerilerken Ethereum (ETH) ise kaydettiği son düşüşlerin ardından 1760 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bitcoin, 26.000 Doların Altına Geriledi

Kripto para piyasası, hafta başından bu yana kaydettiği düşüşler ile birlikte son günlerde önemli ölçüde kan kaybetti. Bu süreçte birçok kritik destek seviyesinin altına gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %3’ten fazla değer kaybederek 25.800 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Ethereum (ETH) da kaydettiği son düşüşlerin ardından 1760 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,1 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Ayrıca Coinglass tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kripto para piyasasındaki volatilitenin artmasıyla beraber 100 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle de çoğu kripto para biriminde de çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydedildi. Kaydettikleri son düşüşlerin ardından Toncoin (TON), Conflux (CFX), Huobi Token (HT) ve PancakeSwap (CAKE) CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimleri oldu.

Öte yandan piyasadaki bu düşüş eğilimine karşın XRP, Cardano (ADA) ve Solana (SOL) ise gün içinde düşük oranlarda değer artışları kaydederek piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında pozitif ayrıştı.

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