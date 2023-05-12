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Ünlü analist Peter Brandt, Bitcoin (BTC) grafiğinde sorun yaratabilecek bir formasyonun oluştuğu konusunda yatırımcıları uyarırken, yakından takip edilen anonim kripto para analisti Inmortal, Bitcoin piyasanın mevcut ve geleceğine projeksiyon tuttu. İşte 2 uzmanın ortaya koyduğu Bitcoin yorumu.

Bitcoin İçin OBO Uyarısı

Finans piyasasında 30 yılı aşkın deneyimi bulunan Peter Brandt, Bitcoin’in fiyat hareketinin teknik analizde trendin yükselişten düşüşe döndüğünün bir göstergesi olarak yorumlanan omuz baş omuz (OBO) formasyonu oluşturuyor gibi göründüğünü belirterek “Bir omuz baş omuz formasyonu tamamlandığında ciddiye alınması gerekiyor.” dedi.

Her ne kadar Brandt işaretlememiş olsa da, söz konusu OBO formasyonunda hedeflenen seviye 23 bin – 24 bin dolar civarları.

Inmortal, Bitcoin’in Mevcut Görünümüne ve Geleceğine Projeksiyon Tuttu

Öte yandan yakından takip edilen anonim kripto para analisti Inmortal, Bitcoin’in son düşüşünün bir short squeeze’ın (kısa pozisyon sıkıştırması) tüm özelliklerini taşıyor olabileceğine inandığını söyledi. Kısa pozisyon sıkıştırması, bir varlığı daha düşük bir fiyata satıp aradaki farktan kazanç sağlamak umuduyla belirli bir fiyattan borç alan yatırımcıların, momentumun aleyhlerine hareket ederek borç aldıkları varlıkları geri almak zorunda kalmaları ve daha fazla yükseliş tetiklemeleriyle gerçekleşir.

Inmortal, mevcut görünüme ilişkin yaptığı değerlendirmede “Kısa pozisyon sıkıştırması için iyi bileşenler söz konusu. Düşük aralıkta fiyat + OI (açık faiz) yukarı gidiyor ve fiyat aşağı gidiyor. Ancak unutmayın, açığa satış yapanların pozisyonlarını kapatmaya zorlamak için alıcıların devreye girmesi gerekir.” dedi.

Analist ayrıca önümüzdeki birkaç yılda Bitcoin‘in yapacağı fiyat hareketini değerlendirdi. Analist, önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde boğa piyasasının başlamasını bekliyor:

2022 ayı piyasası, sadece düşüş. 2023 yatay hareket ve orta döngü rallisi. 2024’ün birinci çeyreği ve ikinci çeyreği yatay hareket. 2024’ün üçüncü çeyreği ve dördüncü çeyreği boğa piyasasını başlangıcı. 2025 boğa piyasası ve sadece yukarı.

Inmortal, 2023’ün geri kalanı için bir Twitter başlığında bir dizi daha ayrıntılı senaryo ortaya koydu, ancak gerçekleşme ihtimalinin en yüksek olduğuna inandığı senaryoda en büyük kripto paranın 2016’daki benzer bir modeli izleyerek 25 bin dolar seviyesini yeniden test etmesini beklediğini belirtti: